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Slovenské hádzanárky vyhrali v prípravnom zápase nad Tureckom 29:24
Výkon slovenského tímu zniesol v porovnaní s prvým duelom prísnejšie kritériá.
Autor TASR,aktualizované
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Dunajská Streda 4. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky vyhrali vo štvrtkovom prípravnom zápase v Dunajskej Strede nad Tureckom 29:24. Zverenky trénera Jana Beňadika tak v poslednom súboji sezóny odplatili súperovi prehru, deň predtým mu v rovnakej hale podľahli 23:25. Duely boli súčasťou prípravy na decembrové ME, obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.
Výkon slovenského tímu zniesol v porovnaní s prvým duelom prísnejšie kritériá. Turkyne držali s domácimi krok do 14. minúty, potom však prišla trojgólová slovenská šnúra, na konci ktorej bol gól Popovcovej na 10:6. Brankárka Jablonská sa blysla viacerými úspešnými zákrokmi, aj preto náskok jej ekipy narástol do polčasovej prestávky na šesť gólov (14:8). Hostky mali lepší vstup do druhého dejstva a keď v 43. minúte znížili na 15:18, kouč Beňadik reagoval oddychovým časom. Domácim pomohol, keďže v 48. minúte po zásahu Geffertovej z pivota viedli znova o šesť gólov (22:16) a zápas doviedli do víťazného konca. Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola Dorota Bačenková so siedmimi gólmi.
Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 3. až 20. decembra 2026 a prvýkrát v histórii ich usporiada až päť krajín - Poľsko, Rumunsko, Česko, Slovensko a Turecko. Slovensko bude hostiť zápasy základnej F-skupiny v Bratislave, kde sa okrem domácej reprezentácie predstavia aj Švédsko, Nemecko a Srbsko.
Hlas po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Jan Beňadik, tréner SR: „Z víťazstva sa určite tešíme. Po včerajšku sme potrebovali pozitívnu emóciu na záver dlhej sezóny. Ako družstvo sme sa zdvihli, v obrane sme hrali agresívnejšie a herný výkon sa zlepšil. Rozdiel bol v našom nastavení. Dnes sme hrali ako tím, kým včera akoby individuálne, každý sám za seba. Tentoraz to bol kompaktný a ucelený výkon, v ktorom sme ukázali naše silné stránky. Chýba nám však stabilita výkonov. To je pre nás najdôležitejšie, pretože na šampionáte budeme musieť odohrať tri zápasy na hranici našich možností a to zatiaľ nie sme schopní ukázať.“
Výkon slovenského tímu zniesol v porovnaní s prvým duelom prísnejšie kritériá. Turkyne držali s domácimi krok do 14. minúty, potom však prišla trojgólová slovenská šnúra, na konci ktorej bol gól Popovcovej na 10:6. Brankárka Jablonská sa blysla viacerými úspešnými zákrokmi, aj preto náskok jej ekipy narástol do polčasovej prestávky na šesť gólov (14:8). Hostky mali lepší vstup do druhého dejstva a keď v 43. minúte znížili na 15:18, kouč Beňadik reagoval oddychovým časom. Domácim pomohol, keďže v 48. minúte po zásahu Geffertovej z pivota viedli znova o šesť gólov (22:16) a zápas doviedli do víťazného konca. Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola Dorota Bačenková so siedmimi gólmi.
Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 3. až 20. decembra 2026 a prvýkrát v histórii ich usporiada až päť krajín - Poľsko, Rumunsko, Česko, Slovensko a Turecko. Slovensko bude hostiť zápasy základnej F-skupiny v Bratislave, kde sa okrem domácej reprezentácie predstavia aj Švédsko, Nemecko a Srbsko.
prípravný zápas hádzanárok v Dunajskej Strede - štvrtok:
Slovensko - Turecko 29:24 (14:8)
zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Kesziová - Popovcová 4/1, Ščípová, Šutranová 4, Geffertová 5, Vargová 3, Dmytrenková, Bujnochová 2/2, Pócsíková, Bačenková 7, Lengyelová 1, Pénzesová 2, Ratvajská 1, Bekeová. Najviac gólov Turecka: Öztürk Yildirimová 11/7, Isikhanová 3. Rozhodovali: Budzák, Rudinský (obaja SR), vylúčenia: 3:4, ČK: 58. Lengyelová (SR) za hrubý faul, 7m hody: 3/3 - 7/7
Slovensko - Turecko 29:24 (14:8)
zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Kesziová - Popovcová 4/1, Ščípová, Šutranová 4, Geffertová 5, Vargová 3, Dmytrenková, Bujnochová 2/2, Pócsíková, Bačenková 7, Lengyelová 1, Pénzesová 2, Ratvajská 1, Bekeová. Najviac gólov Turecka: Öztürk Yildirimová 11/7, Isikhanová 3. Rozhodovali: Budzák, Rudinský (obaja SR), vylúčenia: 3:4, ČK: 58. Lengyelová (SR) za hrubý faul, 7m hody: 3/3 - 7/7
Hlas po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Jan Beňadik, tréner SR: „Z víťazstva sa určite tešíme. Po včerajšku sme potrebovali pozitívnu emóciu na záver dlhej sezóny. Ako družstvo sme sa zdvihli, v obrane sme hrali agresívnejšie a herný výkon sa zlepšil. Rozdiel bol v našom nastavení. Dnes sme hrali ako tím, kým včera akoby individuálne, každý sám za seba. Tentoraz to bol kompaktný a ucelený výkon, v ktorom sme ukázali naše silné stránky. Chýba nám však stabilita výkonov. To je pre nás najdôležitejšie, pretože na šampionáte budeme musieť odohrať tri zápasy na hranici našich možností a to zatiaľ nie sme schopní ukázať.“