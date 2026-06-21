< sekcia Šport
Slovenské hokejbalistky zdolali Britky 5:1 a majú prvé body
V akcii boli aj muži, od 13.00 h ich čakal súboj proti USA.
Autor TASR
Ostrava 21. júna (TASR) - Slovenské hokejbalové reprezentantky si na MS 2026 v Ostrave pripísali prvé víťazstvo. Po sobotňajšej prehre 1:5 s Češkami zdolali výber Veľkej Británie 5:1. V akcii boli aj muži, od 13.00 h ich čakal súboj proti USA. V sobotu zverenci Milana Rampáčka zdolali Švajčiarsko 3:1.
hlas po zápase /zdroj TASR/:
Marián Hambálek, tréner SR: „Niekto si možno myslí, že zápasy proti Britkám sú povinná jazda, ale nie je to tak, každý na tomto turnaji má kvalitu. Ja som rád, že sme podali oveľa lepší výkon ako v sobotu. Hrali sme viac na loptičke, mali sme sebavedomie. Verím, že tento zápas nám pomôže k tomu, aby sme ho mali aj naďalej.“
MS v hokejbale:
ženy:
Slovensko - Veľká Británia 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 9. Kubáňová (Dzurinová, Lidská), 22. Lipnická (L. Hambálková, Podoláková), 25. Taricsová (Jermakovová), 34. Dzurinová (Lidská, Donovalová), 34. Tomečková (Lacková, Taricsová) - 45. Townsová (Kasnerová-Woodová, Culshawová). Rozhodkyne: O´Dwyerová, McCarthyová (Kan.), vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0.
ženy:
Slovensko - Veľká Británia 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 9. Kubáňová (Dzurinová, Lidská), 22. Lipnická (L. Hambálková, Podoláková), 25. Taricsová (Jermakovová), 34. Dzurinová (Lidská, Donovalová), 34. Tomečková (Lacková, Taricsová) - 45. Townsová (Kasnerová-Woodová, Culshawová). Rozhodkyne: O´Dwyerová, McCarthyová (Kan.), vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0.
hlas po zápase /zdroj TASR/:
Marián Hambálek, tréner SR: „Niekto si možno myslí, že zápasy proti Britkám sú povinná jazda, ale nie je to tak, každý na tomto turnaji má kvalitu. Ja som rád, že sme podali oveľa lepší výkon ako v sobotu. Hrali sme viac na loptičke, mali sme sebavedomie. Verím, že tento zápas nám pomôže k tomu, aby sme ho mali aj naďalej.“
tabuľka:
1. USA 1 1 0 0 0 10:0 3
2. Česko 1 1 0 0 0 5:1 3
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 6:6 3
4. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0
5. V. Británia 1 0 0 0 1 1:5 0
6. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:10 0
1. USA 1 1 0 0 0 10:0 3
2. Česko 1 1 0 0 0 5:1 3
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 6:6 3
4. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0
5. V. Británia 1 0 0 0 1 1:5 0
6. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:10 0