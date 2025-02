Slovenské hokejistky bez bodu, postup si vybojovalo Nemecko

Bremerhaven 9. februára (TASR) - Slovenské hokejistky uzavreli účinkovanie na finálovom turnaji kvalifikácie ZOH 2026 prehrou 2:8 proti Rakúsku. Slovenky už pred záverečným stretnutím vedeli, že na olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo s určitosťou nepostúpia. Na podujatí v nemeckom Bremerhavene obsadili po troch prehrách konečnú 4. priečku. Postup si zabezpečili Nemky, ktoré v priamom súboji o ZOH zdolali Maďarky 2:1.



Slovenský ženský hokej sa predstavil na olympijskom turnaji doposiaľ iba raz. Pred pätnástimi rokmi vo Vancouveri obsadili Slovenky konečné ôsme miesto. Do bojov o účasť na turnaji v Miláne vstúpil suverénne, na decembrovom turnaji v Piešťanoch jasne zdolal outsiderov Kazachstan, Island a Slovinsko. Zápasy na finálovom turnaji však družstvu trénera Miroslava Mosnára nevyšli. Slovenky na úvod prehrali s Maďarskom (1:3) a šancu na postup stratili v sobotu, keď podľahli Nemecku (1:6).



Na ZOH 2026 postúpilo Nemecko ako víťazné družstvo turnaja. Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali predstaviť na podujatí aj hokejistky Ruska. V prípade ich neúčasti postúpi na olympijský turnaj ešte aj najlepší tím z druhých miest naprieč kvalifikačnými skupinami.







Finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2026 /Bremerhaven, Nem./:



I-skupina:



Rakúsko - SLOVENSKO 8:2 (1:0, 4:1,3:1)



Góly: 20. Schafzahlová (Nagyová), 23. Fazokasová (Kutzerová, Trummerová), 27. Schafzahlová (Meixnerová, Fazokasová), 30. Linzbichlerová (Pfefferová, Fazokasová), 37. Meixnerová (Schafzahlová, Fazokazová), 41. Matzkaová (Meixnerová, Fazokasová), 57. Schafzahlová, 60. Matzkaová – 37. Tóthová (Beňáková), 51. Nemčeková. Rozhodkyne: Berezowská, McKennová (obe Kan.) - Cheyrouxová (Fr.), Ernstová (Nem.), vylúčené: 2:5, presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 750 divákov.



zostava SR: Hupková – Košecká, Leskovjanská, Janeková, Šulíková, Drábeková, Bednáriková, Galisová, Plenkenauerová – Lopušanová, Hlinková, Halušková – Nemčeková, Kubeková, Fančovičová – Tothová, Beňáková, Ištocyová – Glosíková, Jancsoová, Paulínyová







Rakúšanky v prvom dejstve jasne prevýšili súperky v početnosti streľby na bránku (18:5). Slovenské družstvo však držala brankárka Simona Hupková, ktorá inkasovala iba raz. V prostrednej časti hry Slovenky zvýšili streleckú aktivitu, no Rakúšanky boli efektívne a štyrmi gólmi definitívne rozhodli. Čestné úspechy Slovenska zaznamenali Ema Tóthová a Nikola Nemčeková.







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Miroslav Mosnár, tréner SR: "My sme sa na tomto zápase iba zúčastnili. To je asi všetko, čo môžem k nemu povedať. Pre mňa je to celé sklamanie. Prvý zápas sme ešte bojovali, druhý sme absolútne nezvládli a na treťom sme sa zúčastnili."



Lilien Beňáková, útočníčka SR: "Myslím si, že prvá tretina nebola taká, ako sme chceli. Zlý štart nás potom stál celý zápas. Nenastavili sme sa, že by sme chceli vyhrať. Neboli sme pripravené hlavou a bolo to vidno. Prvý zápas s Maďarkami bol vyrovnaný, verili sme si v ňom na víťazstvo a prehra nás položila. Nemky boli favoritky, čo bolo cítiť. Tiež nás to poznačilo, že výsledok bol taký vysoký."







ďalší zápas:



Nemecko - Maďarsko 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 28. a 44. Welckeová - 29. Seregelyová







konečná tabuľka:



1. Nemecko 3 2 0 0 0 10:2 9*



2. Maďarsko 3 1 1 0 1 7:5 5



3. Rakúsko 3 1 0 1 1 10:7 4



4. SLOVENSKO 3 0 0 0 3 4:17 0



* - postup na ZOH 2026