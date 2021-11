Slovenské hokejistky na úvod kvalifikácie prehrali s domácimi Švédkami

Slovensko - Švédsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 20. Nordinová (Olssonová, Bouvengová), 41. Wiknerová-Zienkiewiczová (Lowenhielmová, Nylenová-Perssonová), 49. Bouvengová. Rozhodovali: Cooková (USA), Karklinová (Lot.) - Hanleyová (USA), Wang (Čína), vylúčené: 2:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



SR: Zimková – Kubeková, Drábeková, Bednáriková, Čurmová, Leskovjanská, Vysokajová, Šulíková, Cagáňová - Ištocyová, Čupková, Matejková – Maskaľova, Hlinková, R. Halušková – Sádecká, Košecká, Korenková – Záborská, L. Halušková, Suráková



Švédsko: Grahnová – Waxinová, Nylenová-Perssonová, Berglundová, Kjellbinová, Adolfssonová, Anderssonová, Hedinová, Fallmanová - Lundinová, Lowenhielmová, Wiknerová-Zienkiewiczová – Bouvengová, Olssonová, Nordinová – Murenová, Lin. Johanssonová, Ljungblomová – Lis. Johanssonová, Hjalmarssonová, Carlssonová

ďalší zápas:

Francúzsko - Kórejská republika 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 13. Duvinová, 31. Rozierová, 34. Mespeldeová, 57. Rozierová





tabuľka:

1. Francúzsko 1 1 0 0 0 4:0 3

2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:0 3

3. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 0:3 0

4. Kórejská rep. 1 0 0 0 1 0:4 0





ďalší program finálového turnaja:



sobota 13. novembra

12.00 Francúzsko - SLOVENSKO

16.00 Švédsko - Kórejská republika



nedeľa 14. novembra

12.00 Kórejská republika - SLOVENSKO

19.00 Švédsko - Francúzsko

Lulea 11. novembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky prehrali v úvodnom zápase finálového turnaja kvalifikácie ZOH 2022 s domácim Švédskom 0:3 a skomplikovali si šance na postup do Pekingu. Tam sa prebojuje iba víťaz skupiny.Slovenky si o dva dni zmerajú sily s Francúzkami a na záver nastúpia 14. novembra proti hráčkam Kórejskej republiky.Favorizované Švédky boli nebezpečnejšie, no Slovenky s nimi dokázali držať krok. V úvode si dokonca zahrali presilovku, ale nedokázali ju využiť. Severanky si vypracovali prvú veľkú šancu v 5. minúte, no Zimková stihla zasiahnuť. Slovenky sa v druhej polovici prvého dejstva dostali pod tlak a v 20. minúte inkasovali z dorážky Nordinovej - 0:1. Šancu na vyrovnanie mali v úvode druhej časti, keď si zahrali vyše minútovú presilovku o dve hráčky, no nedostali sa do vyložených šancí. V nájazde neuspela Ištocyová a na druhej strane niekoľkokrát zachránila Zimková. Slovenkám nevyšiel vstup do tretieho dejstva, keď Wiknerová-Zienkiewiczová zvýšila už po niekoľkých sekundách na 2:0 a v 48. minúte premenila presilovku Bouvengová. Domáce hráčky si v závere už postrážili náskok a zaknihovali dôležité body do tabuľky.