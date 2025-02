Slovenské hokejistky uzavreli finálový turnaj prehrou s Rakúskom 2:8

Bremerhaven 9. februára (TASR) - Slovenské hokejistky uzavreli účinkovanie na finálovom turnaji kvalifikácie ZOH 2026 prehrou 2:8 proti Rakúsku. Slovenky už pred záverečným stretnutím vedeli, že na olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo s určitosťou nepostúpia. Na podujatí v nemeckom Bremerhavene obsadili po troch prehrách konečnú 4. priečku.



Slovenský ženský hokej sa predstavil na olympijskom turnaji doposiaľ iba raz. Pred pätnástimi rokmi vo Vancouveri obsadili Slovenky konečné ôsme miesto. Do bojov o účasť na turnaji v Miláne vstúpil suverénne, na decembrovom turnaji v Piešťanoch jasne zdolal outsiderov Kazachstan, Island a Slovinsko. Zápasy na finálovom turnaji však družstvu trénera Miroslava Mosnára nevyšli. Slovenky na úvod prehrali s Maďarskom (1:3) a šancu na postup stratili v sobotu, keď podľahli Nemecku (1:6).



Na ZOH 2026 postúpi len víťaz turnaja. Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali predstaviť na podujatí aj hokejistky Ruska. V prípade ich neúčasti postúpi na olympijský turnaj ešte aj najlepší tím z druhých miest naprieč kvalifikačnými skupinami. Súboj o priamy postup zviedli od 18.00 h Nemky s Maďarkami.







Finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2026 /Bremerhaven, Nem./:



I-skupina:



Rakúsko - SLOVENSKO 8:2 (1:0, 4:1,3:1)



Góly: 20. Schafzahlová (Nagyová), 23. Fazokasová (Kutzerová, Trummerová), 27. Schafzahlová (Meixnerová, Fazokasová), 30. Linzbichlerová (Pfefferová, Fazokasová), 37. Meixnerová (Schafzahlová, Fazokazová), 41. Matzkaová (Meixnerová, Fazokasová), 57. Schafzahlová, 60. Matzkaová – 37. Tóthová (Beňáková), 51. Nemčeková. Rozhodkyne: Berezowská, McKennová (obe Kan.) - Cheyrouxová (Fr.), Ernstová (Nem.), vylúčené: 2:5, presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 750 divákov.



zostava SR: Hupková – Košecká, Leskovjanská, Janeková, Šulíková, Drábeková, Bednáriková, Galisová, Plenkenauerová – Lopušanová, Hlinková, Halušková – Nemčeková, Kubeková, Fančovičová – Tothová, Beňáková, Ištocyová – Glosíková, Jancsoová, Paulínyová







Rakúšanky v prvom dejstve jasne prevýšili súperky v početnosti streľby na bránku (18:5). Slovenské družstvo však držala brankárka Simona Hupková, ktorá inkasovala iba raz. V prostrednej časti hry Slovenky zvýšili streleckú aktivitu, no Rakúšanky boli efektívne a štyrmi gólmi definitívne rozhodli. Čestné úspechy Slovenska zaznamenali Ema Tóthová a Nikola Nemčeková.







tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 0 8:1 6



2. Maďarsko 2 1 1 0 0 6:3 5



3. Rakúsko 3 1 0 1 1 10:7 4*



4. SLOVENSKO 3 0 0 0 3 4:17 0*







*nemožnosť postupu na ZOH 2026