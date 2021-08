Slovenské hokejistky opäť triumfovali, nad Poľkami zvíťazili 4:2

Prípravný zápas žien



Poľsko – SLOVENSKO 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)



Góly: 18. Zieliňská (Wieczoreková, Gogolová), 58. Sikorská (Wieczoreková) – 45. Nemčeková (Drábeková), 48. Maskaľová (Vysokajová), 59. Korenková (Drábeková), 60. Košecká (R. Halušková). Vylúčené: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 19:30. Rozhodovali: Kozlowski – Suchaneková, Szpytová-Juchová – 300 divákov.



Zostava SR: Orolínová – Drábeková, Košecká, Cagáňová, Vysokajová, Šulíková, Leskovjanská – Korenková, Hlinková, L. Ištocyová – Suráková, Kubeková, Maskaľová – Nemčeková, Dobiašová, L. Halušková – R. Halušková, Matejková. Tréner T. Segíň.

Hlas po zápase:

/zdroj: hockeyslovakia/



Tomáš Segíň, tréner SR: „Mali sme trošku horší úvod po piatkovom dobrom výkone a víťaznom zápase. Zaspali sme, dievčatá si mysleli, že to pôjde samo. Naša hra sa ale zlepšovala. Baby boli odhodlané dodržiavať pokyny. Dostávali sme sa do tlaku, súpera sme opäť prestrieľali, len sme nevedeli využiť šance. Stretnutie sa napokon zlomilo v tretej tretine v náš prospech. Prízvukovali sme, že je to iba o nás, o našom nastavení, našich hlavách. Do poslednej minúty sme verili, že to zvládneme.“

Bytom 28. augusta (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky zvládli aj druhý prípravný zápas v poľskom Bytome. Po piatkovej výhre 3:2 nad Nórkami v sobotu po slabšom úvode otočili duel s Poľkami a napokon triumfovali 4:2.