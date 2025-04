Slovenské hokejistky zvíťazili nad Čínou 4:0 na úvod A-skupiny na MS

turnaj A-skupiny I. divízie MS:



SLOVENSKO - Čína 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 12. Šuliková (Halušková, Ištocyová), 20. Hlinková (Fančovičová, Paulínyová), 33. Tóthová (Košecká, Hlinková), 36. Nemčeková (Halušková)



Zostava SR: Debnárová - Leskovjanská, Košecká, Drábeková, Šuliková, Gálisová, Bednáriková, Janeková - Kapičáková, Hlinková, Lopušanová - Ištocyová, Tóthová, Matejková - Halušková, Beňáková, Nemčeková - Paulínyová, Jancsóová, Fančovičová







ďalšie výsledky:



Holandsko - Francúzsko 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)



Rakúsko - Dánsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



tabuľka:



1. Francúzsko 1 1 0 0 0 8:3 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 4:0 3



3. Rakúsko 1 1 0 0 0 3:0 3



4. Dánsko 1 0 0 0 1 0:3 0



5. Čína 1 0 0 0 1 0:4 0



6. Holandsko 1 0 0 0 1 3:8 0

Šen-čen 13. apríla (TASR) - Slovenské hokejistky zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na turnaji A-skupiny I. dívízie MS v Šen-čene nad domácou Čínou 4:0. Do vedenia išli v 12. minúte gólom Laury Šulikovej a za úspešným vstupom to turnaja vykročili tromi gólmi v prostrednej časti.Slovenky nastúpia na ďalší duel v pondelok o 10.30 SELČ proti Francúzkam, ktoré sú po úvodných zápasoch na čele tabuľky po víťazstve nad Holandskom 8:3. Do elitnej kategórie postúpia dva najlepšie tímy.