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SKVELÍ JUNIORI: Ženy i muži získali bronz v hliadkach
Slovenská juniorská hliadka s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostala za víťaznými Češkami o 8,17 s.
Autor TASR,aktualizované
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Krakov 1. júla (TASR) - Slovenskí kajakári obsadili bronzovú priečku v stredajšom finále K1 hliadok na MS juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slovenky.
Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom zaostali s jednou 2-sekundovou penalizáciou iba o 13 stotín za víťaznými Slovincami, na ktorých stratili druhí Francúzi 3 stotiny.
Tretie miesto vo finále K1 hliadok obsadili aj slovenské juniorky. Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostali za zlatými Češkami o 8,17 s. So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.
Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom zaostali s jednou 2-sekundovou penalizáciou iba o 13 stotín za víťaznými Slovincami, na ktorých stratili druhí Francúzi 3 stotiny.
Tretie miesto vo finále K1 hliadok obsadili aj slovenské juniorky. Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostali za zlatými Češkami o 8,17 s. So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.