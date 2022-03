Slovenské kadetky v hádzanej si napokon zahrajú na MS v Gruzínsku

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenské kadetské reprezentantky v hádzanej si napokon zahrajú na tohtoročných MS hráčok do 18 rokov v Gruzínsku. Na šampionát sa dostali po prerozdelení miesteniek. Zverenky dua Ľuboš Hepner a Marek Bozsóky zaujmú nevyužité miesto vyhradené pre zástupcu Oceánie.



Slovenky na vlaňajšom kontinentálnom šampionáte v čiernohorskej Podgorici obsadil ešte pod vedením Petra Pčolu 15. priečku a nevybojovali si priamy postup. Dodatočne sa na MS dostalo aj Rakúsko, ktoré nahradí pre vojenskú inváziu suspendované Rusko. Majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie sa uskutočnia od 3. do 14. augusta 2022 v Tbilisi, informoval portál slovakhandball.sk.



Na svetovom šampionáte si v tomto roku zahrajú aj slovenské juniorky, predstavia sa na MS do 20 rokov v Slovinsku (22. júna až 3. júla). Pod taktovkou Michala Lukačína si vlani v lete vybojovali postup 12. miestom na ME "19“ v slovinskom Celje. Juniorky SR už vedie dvojica Ján Beňadik – Juraj Hudák.