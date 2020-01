Volejbal: Slovenské kadetky postúpili priamo na ME do 17 rokov

Kvalifikácia ME 2020 žien do 17 rokov - zonálna I. fáza - Zadar (Chor.) - sobota:



FINÁLE



SLOVENSKO - Chorvátsko 3:0 (12, 11, 12)



SR "17": Boledovičová 9, Štermenská 1, A. Fričová 15, Kartíková 9, Hašková 12, Valentová 14, libero Miková. Tréner: M. Maličký.



3. miesto: Česko - Slovinsko 0:3 (-18, -17, -20)



O 5. miesto: Rakúsko - Maďarsko (17.00)



O 7. miesto: Izrael - Cyprus 2:3 (20, 23, -20, -10, -14)





Konečné poradie: 1. SLOVENSKO (priamy postup na ME "17"), 2. Chorvátsko, 3. Slovinsko, 4. Česko, 5. ??? (všetci postup do II. fázy), 6. ???, 7. Cyprus, 8. Izrael





VYBOJOVALI POSTUP NA ME:



Nahrávačky: Simona Slivková (COP Nitra), Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bratislava)



Smečiarky: Deána Valentová (Spišská Nová Ves/COP Nitra), Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), Tamara Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Klára Jozeková (COP Nitra)



Blokárky: Nina Boledovičová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Kristína Kartíková, Kamila Slivková (obe COP Nitra)



Univerzálky: Radka Hašková (Slávia UK Bratislava), Marína Siládiová (TJ Slávia TU Zvolen/COP Nitra) Libero: Natália Miková (COP Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Marek Maličký, asistentka trénera: Nina Babjaková, fyzioterapeutka: Daniela Chymičová, štatistik a team manager: Samuel Rosinský



Zadar 11. januára (TASR) - Slovenská kadetská reprezentácia žien si v chorvátskom Zadare vybojovala priamy postup na augustové volejbalové ME tejto vekovej kategórie (1. - 9. augusta v Čiernej Hore!- V sobotňajšom finále na turnaji zonálnej I. fázy kvalifikácie (MEVZA) triumfovali zverenky trénera Mareka Maličkého nad domácimi Chorvátkami 3:0 (12, 11, 12).Mladé Slovenky v Maribore na úvod tesne podľahli domácim Slovinkám (2:3), ale v ďalšom priebehu už nenašli premožiteľky - postupne si poradili s Izraelčankami (3:0), Maďarkami (3:1), v semifinále s Češkami (3:0) a vo finále s domácim výberom. Maličkého družstvo si v záverečných zápasoch proti Češkám a Chorvátkam výrazne pomohlo množstvom es a celkovo servisom s výbornými parametrami.Tímy na 2. - 5. mieste (Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Rakúsko/Maďarsko) ešte budú na prelome apríla a mája bojovať o ME "17" v záverečnej II. fáze kvalifikácie (v termíne 23. 4. - 3. 5.). Dvadsať tímov rozdelia do piatich štvorčlenných skupín, na šampionát sa kvalifikujú ich víťazi a najlepšie družstvo z 2. priečok. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie.