Slovenské kanoistky obhájili zlato v 3xC1 žien

ME v Liptovskom Mikuláši - finále:

3xC1 muži:

1. Nemecko (Sideris Tasiadis, Franz Anton, Timo Trummer) 107,94 s (2),

2. Poľsko (Grzegorz Hedwig, Kacper Sztuba, Michal Wiercioch) +2,94 (4),

3. Španielsko (Luis Fernandez, Miquel Trave, Ander Elosegi) +4,45 (4),

4. SLOVENSKO (Matej BEŇUŠ, Marko MIRGORODSKÝ, Alexander SLAFKOVSKÝ) +5,56 (4),

5. Taliansko +5,70 (6),

6. Česko +9,08 (6)



3xC1ž:

1. SLOVENSKO (Emanuela LUKNÁROVÁ, Zuzana PAŇKOVÁ, Soňa STANOVSKÁ) 131,13 s (2),

2. Francúzsko (Laurene Roisinová, Marjorie Delassusová, Lucie Bauduová) +1,44 (12),

3. Česko (Gabriela Satková, Tereza Fišerová, Martina Satková) +1,68 (10),

4. Veľká Británia +46,39 (56),

5. Nemecko +51,78 (60),

6. Slovinsko +113,77 (110)

Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) - Slovenské kanoistky získali na domácich majstrovstvách Európy vo vodnom slalome zlaté medaily v 3xC1 žien. Hliadka v zložení Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala v piatkovom finále tímovej súťaže pred Francúzskom (+1,44 s) a Českom (+1,68). Slovenky tak obhájili vlaňajšie zlato z talianskej Ivrei.Slovenky pôvodne figurovali na štvrtom mieste, pretože dostali 50-sekundovú penalizáciu za minutie ôsmej bránky. Jury im však trest dodatočne upravila na dvojsekundový a v konečnom hodnotení tak predstihli Francúzky. Pre tie by to bol prvý triumf na ME v tejto disciplíne a druhé zlato na Liptove, keďže vo štvrtok triumfovali v ženskej 3xK1.citoval Stanovskú oficiálny účet ME na sociálnej sieti Instagram.dodala Luknárová, ktorá sa predstaví aj v sobotnom semifinále C1.Tri medailové hliadky boli napokon jediné, ktoré sa zaobišli bez väčších trestov, pričom slovenská mala s dvomi trestnými sekundami najčistejšiu jazdu. Z minuloročného tímu štartovala len Paňková a v 17 rokoch si tak pripísala na konto druhý európsky titul.Menej sa darilo v C1 mužom, ktorí obsadili štvrté miesto. Na víťazných Nemcov stratili 5,56 sekundy a nepodarilo sa im tak pridať do zbierky trinásty európsky titul ani sedemnásty cenný kov.Aj tím v zložení Matej Beňuš, Marko Migorodský a Alexander Slafkovský sa dočkal zmiernenia trestu - pôvodný 50-sekundový trest z ôsmej bránky bol zmenený na dvojsekundový. Na pódium to však nestačilo a na bronzové Španielsko stratili kanoisti 1,11 sekundy. Okrem spomínanej chyby "ťukol" do druhej červenej bránky s číslom päť víťaz piatkovej kvalifikácie Slafkovský.Striebro získali prekvapivo Poliaci, pre ktorých je to najlepší výsledok na ME v tímovej "céjednotke" od roku 2016, keď skončili druhí tiež v Liptovskom Mikuláši. Bronz spred šiestich rokov zopakovali aj Španieli.