Slovenské lukostrelkyne vypadli v osemfinále, miestenku nezískali

Olympijská kvalifikácia v Paríži - súťaž tímov

ženy:



1. kolo:

SLOVENSKO (Denisa BARÁNKOVÁ, Elena BENDÍKOVÁ, Alexandra LONGOVÁ) - Irán 6:2,

osemfinále:

Mexiko - SLOVENSKO 6:0

Paríž 20. júna (TASR) - Slovenským lukostrelkyniam sa nepodarilo vybojovať si miestenku na OH 2020 do Tokia v súťaži tímov. Na záverečnom turnaji olympijskej kvalifikácie v Paríži vypadli v nedeľu v osemfinále a obsadili 9. priečku. Postup si zabezpečili prvé tri družstvá.Trojica Denisa Baránková, Elena Bendíková a Alexandra Longová najprv v kvalifikačnom kole obsadila 17. priečku a postúpila medzi 24 tímov do vyraďovacej časti. V nej Slovenky v 1. kole zdolali reprezentantky Iránu (6:2), ktoré skončili v kvalifikačnom kole o miesto pred nimi. V osemfinále im však turnajový pavúk postavil do cesty najvyššie nasadené Mexičanky a tie víťazstvom 6:0 potvrdili svoju kvalitu.V pondelok ešte budú mať šancu zabojovať o Tokio muži v súťaži jednotlivcov. Slovensko už získalo jednu miestenku pre súťaž žien, vybojovala ju Denisa Baránková na európskej kvalifikácii v Antalyi.