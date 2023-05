Slovenské plážové volejbalistky prehrali v semifinále Nations Cupu

Turnaj olympijskej kvalifikácie Nations Cup v Bratislave - semifinále:



SLOVENSKO - Ukrajina 0:2

Andrea BUNDZELOVÁ, Lesia SLEZÁKOVÁ - Valentyna Davidová, Jevgenija Bajeovová 0:2 (-18, -13)

Ľubica ŠIPOŠOVÁ, Martina TEREŇOVÁ - Inna Machnová, Iryna Machnová 1:2 (-16, 14, -12)

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale prehrali v semifinále turnaja Nations Cup v Bratislave s Ukrajinou 0:2 na zápasy a so súťažou sa rozlúčili. Podujatie je súčasťou kvalifikácie na OH 2024 v Paríži, postup do ďalšej fázy si vybojuje iba víťaz.V prvom dueli na Draždiaku držali Lesia Slezáková s Andreou Bundzelovou krok s favorizovanými súperkami Valentynou Davidovou a Jevgenijou Bajevovou iba v prvom sete. Ľubica Šipošová a Martina Tereňová potom zobrali set sestrám Machnovým, ale na víťazstvo nedosiahli a prehrali 1:2.Ukrajinky postúpili do finále, v druhom semifinále nastúpili Litovčanky proti Švajčiarsku./zdroj: svf.sk/:, tréner Slovenska: