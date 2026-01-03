< sekcia Šport
Slovenské posádky medzi mužmi a ženami sú zhodne na 11. mieste
Viktória Praxová s Desanou Špitzovou zaostali za rakúskym duom Selina Egleová a Lara Kippová 4,468 sekundy.
Autor TASR
Sigulda 3. januára (TASR) - Reprezentanti Slovenska v sánkovaní obsadili na podujatí Svetového pohára v lotyšskej Sigulde zhodne 11. miesto medzi mužskými a ženskými dvojicami. Christián Bosman a Bruno Mick stratili na víťaznú domácu dvojicu Eduards Ševics-Mikelševics, Lukass Krasts 1,120 sekundy. Viktória Praxová s Desanou Špitzovou zaostali za rakúskym duom Selina Egleová a Lara Kippová 4,468 sekundy.
sánkovanie - SP v Sigulde - výsledky:
muži - dvojice: 1. Eduards Ševics-Mikelševics, Lukass Krasts (Lot.) 1:23,508 min, 2. Tobias Wendl, Tobias Artl (Nem.) +0,078 s, 3. Martinš Bots, Roberts Plume (Lot.) +0,085, ..., 11. Christán BOSMAN, Bruno MICK (SR) +1,120
ženy - dvojice: 1. Selina Egleová, Lara Kippová (Rak.) 1:24,814 min, 2. Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (Nem.) +0,031 s, 3. Andrea Vötterová, Marion Oberhoferová (Tal.) +0,203, ..., 11. Viktória Praxová, Desana Špitzová (SR) +4,468
