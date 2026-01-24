Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenské posádky v Oberhofe na 13. a 15. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zvíťazila rakúska dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová.

Autor TASR
Oberhof 24. januára (TASR) - Reprezentanti Slovenska v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick obsadili na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberhofe 13. miesto v súťaží dvojíc. Na víťazné domáce duo Tobias Wendl, Tobias Artl stratili v cieli 1,042 sekundy. Ženská posádka v zložení Viktória Praxová, Desana Špitzová obsadila 15. pozíciu, zvíťazila rakúska dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová.



sánkovanie - SP v Oberhofe - výsledky:

muži: 1. Tobias Wendl, Tobias Artl (Nem.) 1:22,575 min., 2. Thomas Steu, Wolfgang Kindl +0,152 s, 3. Juri Gatt, Riccardo Schöpf (obaja Rak.) +0,210, ..., 13. Christán BOSMAN, Bruno MICK (SR) +1,042

ženy: 1. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) 1:24,086 min., 2. Elisa-Marie Storchová, Pauline Patzová (Nem.) +0,155 s, 3. Andrea Vötterová, Marion Oberhoferová (Tal.) +0,164, ..., 15. Viktória PRAXOVÁ, Desana ŠPITZOVÁ (SR) +51,587
