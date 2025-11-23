< sekcia Šport
Slovenské reprezentantky v curlingu podľahli Slovinsku 6:7
Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9.
Autor TASR
Lahti 23. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy vo fínskom Lahti. V nedeľňajšom súboji B-divízie podľahli Slovinsku 6:7 a majú na konte dve prehry rovnako ako Anglicko, Fínsko a Holandsko. Popoludní ich v rovnaký deň čakal od 15.00 SEČ duel s Lotyškami, ktoré vyhrali prvé dve stretnutia.
Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9. V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.
Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9. V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.
curling - B-divízia ME v Lahti
ženy:
Slovinsko - Slovensko 7:6
muži:
Slovensko - Fínsko 5:9
ženy:
Slovinsko - Slovensko 7:6
muži:
Slovensko - Fínsko 5:9