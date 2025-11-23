Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Šport

Slovenské reprezentantky v curlingu podľahli Slovinsku 6:7

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9.

Autor TASR
Lahti 23. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy vo fínskom Lahti. V nedeľňajšom súboji B-divízie podľahli Slovinsku 6:7 a majú na konte dve prehry rovnako ako Anglicko, Fínsko a Holandsko. Popoludní ich v rovnaký deň čakal od 15.00 SEČ duel s Lotyškami, ktoré vyhrali prvé dve stretnutia.

Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9. V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.



curling - B-divízia ME v Lahti

ženy:

Slovinsko - Slovensko 7:6



muži:

Slovensko - Fínsko 5:9
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali