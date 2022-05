Slovenské reprezentantky v karate sa prebojovali do finále

Gaziantep 25. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v karate Miroslava Kopúňová a Ingrida Suchánková budú v sobotu v tureckom Gaziantepe bojovať o titul majsteriek Európy. Kopúňová sa na 57. európskom šampionáte prebojovala do finále kumite žien do 68 kg, Suchánková si rovnako úspešne počínala v kumite žien do 61 kg.



Kopúňová po voľnom žrebe 1. kole zdolala Arménku Anitu Makjanovú (3:0), v 3. kole nedala šancu Angele Mojsovskej zo Severného Macedónska (8:0) a v semifinále prešla cez Grékyňu Vasiliki Panetsidouovú (6:0). V sobotu o 11.25 SELČ ju vo finále čaká domáca Turkyňa Eda Eltemurová. Aj Suchánková mala na úvod voľný žreb, v 2. kole deklasovala 8:0 Belgičanku Nele De Vosovú. V 3. kole zvíťazila 4:0 nad Holanďankou Lynn Snelovou a v boji o postup do finále zdolala úradujúcu vicemajsterku Európy Ukrajinku Anitu Seroginovú. O zlato zabojuje krátko po vystúpení svojej krajanky, jej súperkou bude Nemka Anna Miggouová.



Tomáš Kósa sa v kumite mužov nad 84 kg predstaví v súboji o bronz. V sobotu o 8.45 SELČ nastúpi proti Ukrajincovi Ryzvanovi Talibovovi. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského zväzu karate.