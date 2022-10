Slovenské reprezentantky v stolnom tenise zdolali Holandsko 3:1

skupina A3:



SLOVENSKO - Holandsko 3:1



Barbora BALÁŽOVÁ - Tanja Helleová 3:2 (-11, 5, -11, 4, 8)



Ema LABOŠOVÁ - Šuo-chan Men 2:3 (-9, 9, -5, 7, -10)



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Sanne De Hoopová 3:0 (3, 6, 4)



BALÁŽOVÁ - Šuo-chan Men 3:0 (5, 5, 9)

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise uspeli na úvod kvalifikácie európskeho šampionátu družstiev. Vo štvrtkovom zápase skupiny A3 zvíťazili v domácom prostredí Národného stolnotenisového centra v bratislavskej Rači nad Holanďankami 3:1.O dva body Sloveniek sa postarala Barbora Balážová, ktorá zdolala Tanju Helleovú 3:2 na sety (-11, 5, -11, 4, 8) aj Šuo-chan Men hladko 3:0 (5, 5, 9). Tatiana Kukuľková vyhrala nad Sanne De Hoopovou 3:0 (3, 6, 4), prehrala jedine Ema Labošová so Šuo-chan Men 2:3 (-9, 9, -5, 7, -10).V tejto fáze kvalifikácie sa hrá v trojčlenných skupinách systémom každý s každým doma-vonku, tretí účastník A3 je Francúzsko. Prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín si zaistia postup na ME, posledné družstvá v tabuľkách budú mať ešte šancu v ďalšej časti kvalifikácie. Šampionát vo švédskom Malmö sa uskutoční od 10. do 17. septembra 2023.