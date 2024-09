Slovenské šachové družstvá sú v top 50. Roman: Omladili sme ich

Hlasy /zdroj: tlačová správa Slovenského šachového zväzu (SŠZ)/:



Milan Roman, prezident SŠZ: "Potvrdil sa trend, že olympiády vyhrávajú stále mladší hráči. My sme sa tiež vydali touto cestou a omladili sme družstvá. Polovica našich hráčov zažila atmosféru šachovej olympiády prvý raz, preto sme mohli len prekvapiť. Žiaľ, choroba nášho najsilnejšieho hráča spôsobila, že na päť partií nemohol nastúpiť. S výsledkom mužského družstva za takýchto sprievodných okolností môžeme byť spokojní. Ženy mali smolu, po prehre s Holanďankami 0:4 v záverečnom kole klesli o sedemnásť miest, čo je určité sklamanie. V oboch prípadoch sme sa však vydali na dlhšiu cestu a hodláme na nej pokračovať. Verím, že výsledky prídu už na budúcej šachovej olympiáde. Zároveň dúfam, že to bude aj oveľa skôr už na podujatiach pred ňou."



Sergej Movsesjan, kapitán mužského tímu: "Naše umiestnenie je trošku za očakávaním. Obrovský rozdiel, žiaľ, spôsobilo posledné kolo, v ktorom veľmi záleží na tom, aký je žreb. Dostali sme jedno z najsilnejších do úvahy prichádzajúcich družstiev a Anglicko proti nám potvrdilo svoje kvality. Dosť výrazne sme sa vinou toho prepadli z 33. pozície. V kľúčovej fáze turnaja nám pre zdravotnú indispozíciu veľmi chýbal Viktor Gažík. Vopred sme vedeli, že objektívne nedisponujeme kádrom, ktorý by mohol ašpirovať na výsledok povedzme okolo dvadsiateho miesta. Jerguš Pecháč ako naša ratingová jednotka tento rok utlmil svoje šachové aktivity a mali sme v tíme troch debutantov na olympiáde. Navyše, hrali sme proti šiestim družstvám s vyšším nasadením – to je veľké číslo. Z hľadiska zbierania skúseností to bola obrovská škola. Dúfam, že nielen mladých hráčov povzbudia niektoré dobré výsledky, ktoré sme dosiahli ako tím a aj na individuálnej úrovni."



Igor Štohl, kapitán ženského družstva: "Posledné kolo nám fakt fatálne nevyšlo. Nielen, že sme ho prehrali: prehrali sme ho vysoko a veľmi sa to premietlo do konečného umiestnenia. Švajčiarsky systém, ktorým sa hrá, je v tomto brutálny. Rozhodujú závery turnajov a my sme deviaty zápas vyhrali, desiaty remizovali so silným súperom, ale v jedenástom nás šťastie opustilo. Konečné umiestnenie sa nedá považovať za úspech, mali sme však v tíme dve mladučké perspektívne hráčky. Sedemnásťročná majsterka Slovenska Simona Bochničková si počínala vynikajúco, Ema Walterová má len dvadsať rokov. U oboch je teda jasný predpoklad, že na olympiádach budú hrať ešte dlho. Zvykli si na atmosféru tohto podujatia, oťukali sa, sú prísľubom do budúcnosti."







45. Šachová olympiáda v Budapešti:



MUŽI



výsledok 11. kola: Anglicko - SLOVENSKO 3:1



konečné poradie: 1. India 21 b. (10-1-0), 2. USA, 3. Uzbekistan, 4. Čína, 5. Srbsko, 6. Arménsko (všetci 8-1-2) všetci 17 ..., 49. SLOVENSKO 13 (5-3-3)







ŽENY



výsledok 11. kola: SLOVENSKO - Holandsko 0:4



konečné poradie: 1. India 19 b. (9-1-1), 2. Kazachstan 18 (8-2-1), 3. USA 17 (7-3-1), 4. Španielsko 17 (8-1-2), 5. Arménsko 17 (7-3-1), 6. Gruzínsko 17 (7-3-1) ..., 47. SLOVENSKO 13 (5-3-3)

Budapešť 23. septembra (TASR) - Víťazmi open turnaja na 45. Šachovej olympiáde v Budapešti sa stali reprezentanti Indie, v ženskej kategórii si vybojovali zlaté medaily ich krajanky.Slovenský tím v zložení GM Viktor Gažík, IM Filip Haring, IM Samir Sahidi, IM Juraj Druska a IM Sebastián Lukáš Kostolanský (kapitán Sergej Movsesjan) bol nasadený na 43. mieste a v celkovom poradí skončil na 49. priečke s bilanciou 5-3-3. Klesol na ňu po nedeľňajšej prehre 1:3 s Anglickom v záverečnom 11. kole.Družstvo Sloveniek v zostave WGM Zuzana Borošová, IM Eva Repková, WIM Alena Mrvová, WFM Simona Bochničková a WFM Ema Walterová (kapitán Igor Štohl) bolo na základe elo-ratingu hráčok nasadené na 32. mieste, v 11-kolovom turnaji napokon obsadilo 47. priečku s identickou bilanciou ako muži (5-3-3). Slovenky si výrazne pohoršili po jasnej prehre 0:4 s Holandskom, ktorá ich vo výsledkovej listine zrazila nadol.Open turnaj ovládli bez prehry vo hviezdnej zostave hrajúci Indovia, ktorí zdolali až desiatich súperov. Bod im dokázali vziať jedine obhajcovia titulu z Uzbekistanu v 9. kole po remíze 2:2. V konečnom poradí obsadili druhé miesto Američania, Uzbekistan získal v maďarskej metropole bronz.V ženskej kategórii Indky pridali k bronzu z domácej olympiády 2022 v Čennaí najcennejší kov. V jedenástich kolách mali bilanciu 9-1-1, keď zvíťazili o bod pred Kazachstanom. Tretie boli šachistky USA.Reprezentácie SR na predchádzajúcej Šachovej olympiáde obsadili 14. miesto (ženy), respektíve 39. priečku (open). Historickým maximom slovenských tímov je 7. pozícia žien v španielskej Calvii 2004 a 8. post mužov v slovinskom Blede 2002.Ďalšia Šachová olympiáda sa uskutoční v roku 2026 v uzbeckom Taškente.