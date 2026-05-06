Slovenské stolné tenistky prehrali v šestnásťfinále s Egyptom 2:3
O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Meshrefovej 0:3 na sety.
Londýn 5. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do osemfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom utorňajšom šestnásťfinále prehrali s Egyptom 2:3, hoci nad africkým tímom viedli 2:1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Meshrefovej 0:3 na sety.
stolný tenis - MS družstiev /Londýn/
ženy - šestnásťfinále:
SLOVENSKO - Egypt 2:3
Tatiana Kukuľková - Hana Godová 1:3 (-6, 10, -8, -7)
Barbora Váradyová - Dina Meshrefová 3:2 (8, -11, -2, 13, 6)
Ema Labošová - Mariam Alhodabyová 3:1 (-14, 7, 7, 7)
Váradoyvá - Godová 1:3 (9, -7, -10, -7)
Kukuľková - Meshrefová 0:3 (-5, -9, -7)
