Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Šport

Slovenské stolné tenistky prehrali v šestnásťfinále s Egyptom 2:3

.
Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková. Foto: TASR/HINA

O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Meshrefovej 0:3 na sety.

Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do osemfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom utorňajšom šestnásťfinále prehrali s Egyptom 2:3, hoci nad africkým tímom viedli 2:1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Meshrefovej 0:3 na sety.

stolný tenis - MS družstiev /Londýn/

ženy - šestnásťfinále:

SLOVENSKO - Egypt 2:3

Tatiana Kukuľková - Hana Godová 1:3 (-6, 10, -8, -7)

Barbora Váradyová - Dina Meshrefová 3:2 (8, -11, -2, 13, 6)

Ema Labošová - Mariam Alhodabyová 3:1 (-14, 7, 7, 7)

Váradoyvá - Godová 1:3 (9, -7, -10, -7)

Kukuľková - Meshrefová 0:3 (-5, -9, -7)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici