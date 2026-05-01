Piatok 1. máj 2026
Slovenské stolné tenistky zdolali Madagaskar a vyhrali svoju skupinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 1. mája (TASR) - Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. V piatok si poradili s Madagaskarom 3:0 a vyhrali 16. skupinu.

Už po štvrtkovom triumfe 3:1 nad Čile mali zverenky Jaromíra Truksu istú účasť medzi najlepšími 32 tímami. Proti Madagaskaru sa o body slovenského družstva zaslúžili Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová a Dominika Wiltschková.



stolný tenis - MS družstiev v Londýne

ženy - 16. skupina:

SLOVENSKO - Madagaskar 3:0

Tatiana Kukuľková - Hanitra Raharimananová 3:1 (-12, 6, 9, 7)

Barbora Váradyová - Eena Prevotová 3:0 (7, 3, 3)

Dominika Wiltschková - Harilalao Raharijaonová 3:0 (7, 6, 8)
.

