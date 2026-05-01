Slovenské stolné tenistky zdolali Madagaskar a vyhrali svoju skupinu
Autor TASR
Londýn 1. mája (TASR) - Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. V piatok si poradili s Madagaskarom 3:0 a vyhrali 16. skupinu.
Už po štvrtkovom triumfe 3:1 nad Čile mali zverenky Jaromíra Truksu istú účasť medzi najlepšími 32 tímami. Proti Madagaskaru sa o body slovenského družstva zaslúžili Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová a Dominika Wiltschková.
stolný tenis - MS družstiev v Londýne
ženy - 16. skupina:
SLOVENSKO - Madagaskar 3:0
Tatiana Kukuľková - Hanitra Raharimananová 3:1 (-12, 6, 9, 7)
Barbora Váradyová - Eena Prevotová 3:0 (7, 3, 3)
Dominika Wiltschková - Harilalao Raharijaonová 3:0 (7, 6, 8)
