Slovenské strelkyne nepostúpili do finále vzduchovej pušky 10 m

Tallinn 11. marca (TASR) - Slovenské strelkyne nepostúpili do finále disciplíny vzduchová puška 10 m na ME vo vzduchových zbraniach v estónskom Tallinne. Z trojice Sloveniek skončila v sobotňajšej kvalifikácii najlepšie Kamila Novotná, so ziskom 627,9 b. obsadila 22. miesto. Daniela Demjén Pešková sa umiestnila na 47. priečke s nástrelom 624,7 b., Diana Beníková bola 63. (621,1). Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Britka Seonaid McIntoshová (632,5). Finále je na programe o 17.00 SEČ.