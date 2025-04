Slovenské tenistky podľahli USA a nepostúpili na finálový turnaj

C-skupina kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej:



SLOVENSKO - USA 1:2



Renáta Jamrichová - Hailey Baptisteová 3:6, 4:6



Rebecca Šramková - Bernarda Perová 6:7 (2), 5:7



Mia Pohánková, Tereza Mihalíková - Asia Muhammadová, Desirae Krawczyková 3:0 - Muhammadová, Krawczyková skreč

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenské tenistky nepostúpili na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej. V kvalifikačnom dueli C-skupiny prehrali na harde v bratislavskom NTC s USA 1:2. O rozhodujúci druhý bod pre americké farby sa postarala Bernarda Perová, keď v zápase tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 7:6 (2), 7:5. V záverečnej štvorhre sa premiérovo v súťaži predstavila Mia Pohánková, spoločne s Terezou Mihalíkovou viedli nad párom Asia Muhammadová, Desirae Krawczyková 3:0 v prvom sete, keď súperky skrečovali.Od zavedenia nového formátu súťaže sa Slovenky predstavili na finálovom turnaji trikrát. V roku 2021 v Prahe i v novembri 2022 v Glasgowe im tesne ušiel postup do semifinále. Vlani sa v Malage prebojovali až do finále prestížnej tímovej súťaže, v ktorom však nestačili na Taliansko 0:2. Na ceste do boja o trofej postupne vyradili USA, Austráliu i Veľkú Britániu. Medzi najlepšími chýbali v roku 2023.Slovenský tím čakajú v novembri barážové stretnutia. Hrať sa bude od 10. novembra v siedmich trojčlenných skupinách a víťaz postúpi do kvalifikácie pre ďalší ročník.Na finálový turnaj v čínskom Šen-čene (16.-21. septembra) postúpilo šesť víťazov kvalifikačných podujatí. Istú účasť mali domáca Čína, Talianky ako obhajkyne prvenstva. Z kvalifikácie si ju zo „slovenskej“ C-skupiny vybojovali USA a miestenku získali Japonsko, Španielsko, Kazachstan, Ukrajina a Veľká Británia.Tretím účastníkom bratislavskej skupiny bolo Dánsko, ktoré prehralo so Slovenskom aj USA 0:3 a skončilo posledné v „céčku“. Severanky pricestovali s mladým tímom, pre zranenie im chýbala tímová jednotka Clara Tausonová.