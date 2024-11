Slovenské tenistky zvíťazili nad USA 2:1 a postúpili do štvrťfinále

finálový turnaj Pohára-Billie Jean Kinovej v Malage - 1. kolo:



SLOVENSKO - USA 2:1



Renáta Jamrichová - Taylor Townsendová 5:7, 4:6



Rebecca Šramková - Danielle Collinsová 6:2, 7:5



Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková - Townsendová, Ashlyn Kruegerová 6:3, 3:6, 10:8

Malaga 15. septembra (TASR) - Slovenské tenistky sa prebojovali do štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej, v ktorom v nedeľu o 10.00 h nastúpia proti Austrálii. V dueli 1. kola zvíťazili v Malage nad favorizovaným tímom USA 2:1. O cennom triumfe nad 18-násobnými šampiónkami rozhodli v záverečnej štvorhre, v ktorej Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou zdolali pár Taylor Townsendová, Ashlyn Kruegerová 6:3, 3:6, 10:8.Slovenky postúpili medzi elitnú osmičku prvýkrát od roku 2013, keď sa prestížna tímová súťaž hrala ešte pod názvom Pohár federácie. V Malage nadviazali na triumf nad USA z finálovou turnaja v Prahe z roku 2021, o ktorom tiež rozhodli Hrunčáková s Mihalíkovou. Po úvodnej dvojhre prehrával tím Mateja Liptáka 0:1, keď Renáta Jamrichová podľahla Townsendovej 5:7, 4:6. Rebecca Šramková si však v dueli tímových jednotiek poradila s Danielle Collinsovou 6:2, 7:5 a vyrovnala na 1:1.Vo štvorhre urobila americká kapitánka Lindsay Dmvenportová zmeny a namiesto pôvodne nominované páru Caroline Dolehideová, Peyton Stearnsová poslala na kurt Townsendovú s Kruegerovou. Hrunčáková s Mihalíkovou však boli od úvodných minút na dvorci lepšie. V prvom sete dvakrát prelomili podanie Kruegerovej a získali ho vo svoj prospech. Hrunčáková výborne servovala i čítala hru, od základnej čiary dokázala Američanky zatlačiť, MIhalíková ju zasa dobre dopĺňala na sieti. V druhom dejstve sa Američanky zlepšili na returne, dvakrát zobrali Hrunčákovej podanie a vynútili so rozhodujúci supertajbrejk. V ňom však slávili úspech Hrunčáková s Mihalíkovou, ktoré si vybudovali náskok 9:2 Potom síce nevyužili šesť mečbalov, no za stavu 9:8 premenili siedmy a na štadióne vytryskol gejzír slovenskej radosti.Hrunčáková opäť potvrdila, že sa v tímových súťažiach dokáže vybičovať k skvelým výkonom. "."Mihalíková nebola pred rozhodujúcim duelom nervózna. "."Kapitán slovenského tímu Matej Lipták vyzdvihol výkony deblistiek i Šramkovej. "."