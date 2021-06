Slovenské víťazstvo plné emócií, Suja: Je to pre nás veľká vec

Slovenské basketbalistky zľava Ivana Jakubcová, Nikola Dudášová (77), Miroslava Praženicová a Sabína Oroszová sa tešia po strelení koša v zápase základnej A-skupiny Slovensko - Bielorusko na ME v basketbale žien vo Valencii v piatok 18. júna 2021, foto z archívu. Foto: TASR - FIBA

Valencia 19. júna (TASR) - Zaslúžená euforická radosť vypukla na slovenskej strane po mimoriadne dramatických záverečných sekundách piatkového zápasu A-skupiny ME. Slovenské basketbalistky si na európskom šampionáte premiérovo vychutnali emóciu z víťazstva, keď zdolali Bielorusky 58:54. Pre zverenky trénera Juraja Suju má tento úspech mimoriadnu hodnotu, keďže ich udržal v hre o postup do ďalšej fázy záverečného turnaja.Po štvrtkovom nevydarenom stretnutí so Švédskom (57:74) to bol pre slovenský tím zápas v podstate o všetko, keďže domáce Španielsko je súper z inej výkonnostnej kategórie. Podľa toho vyzeralo aj nasadenie a samotný vstup do zápasu. Slovensko obe tieto veci zvládlo, v podstate až na drobné výpadky viedlo väčšinu času.vyjadril sa pre TASR tréner SR Juraj Suja.Jeho zverenky sa proti Bielorusku vyvarovali chýb, ktoré ich stáli nádej na víťazstvo proti Švédsku. Zároveň to bol od nich taký herný prejav, ktorý ich doviedol na záverečný turnaj ME.zdôraznil reprezentačný kouč.Čo však bolo najdôležitejšie, bola tímová energia a zvládnutá dramatická, vypätá koncovka. V nej Bielorusky siahali na obrat, ale slovenský výber ukázal pevné nervy a veľkú chuť po prvej výhre na tohtoročnom európskom šampionáte.uviedol Suja na margo záverečných momentov zápasu.Pre Slovensko má zisk dvoch bodov do tabuľky významnú hodnotu, udržal ich totiž v hre o postup zo skupinovej fázy. Už pred záverečným stretnutím sa môže rozhodnúť o jeho osude. Ak sa podarí Švédsku zdolať Bielorusko, bude záverečné stretnutie A-skupiny proti domácemu Španielsku (nedeľa 20. júna o 21.00 h) už len o tom, kto pôjde z akého miesta do ďalšej fázy.dodal tréner Slovenska.