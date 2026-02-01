Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenské vodné pólistky naďalej bez výhry, s Tureckom prehrali 9:13

Ilustračná snímka. Foto: TASR

SLOVENSKO - Turecko 9:13 (4:5, 3:2, 2:4, 0:2).

Autor TASR
Funchal 1. februára (TASR) - Slovenské vodné pólistky prehrali aj vo svojom piatom zápase na prebiehajúcich ME v portugalskom Funchale. V nedeľnom stretnutí G-skupiny o umiestnenie podľahli tureckým hráčkam 9:13. Na podujatí ich tak čaká už len záverečný duel o predposledné pätnáste miesto, kde sa stretnú so Švajčiarskom alebo Rumunskom.



ME vo vodnom póle v portugalskom Funchale - ženy:

G-skupina (o 9.-16. miesto):

SLOVENSKO - Turecko 9:13 (4:5, 3:2, 2:4, 0:2)



tabuľka:

1. Srbsko 2 2 0 0 0 21:12 6

2. Turecko 3 1 1 0 1 36:32 5

3. Nemecko 2 1 0 1 0 36:26 4

4. SLOVENSKO 3 0 0 0 3 24:47 0
