Slovenské vodné pólistky obsadili na kvalifikácii posledné 8. miesto

Kvalifikačný turnaj v Terste, o 7. miesto:

Slovensko - Izrael 10:13 (1:2, 4:1, 3:5, 2:5)



Zostava a góly SR: Horváthová - Halocká 4, Pecková 2, Stankovianska 2, Kátlovská 1, Kissová 1, Kováčiková, Kvasnicová, Kiernoszová, Sedláková, Kačková, Majláthová,

Terst 24. januára (TASR) - Vodné pólistky Slovenska obsadili na kvalifikačnom turnaji OH 2020 v Terste posledné 8. miesto. Rozhodla o tom ich prehra s Izraelom 10:13 v zápase o 7. miesto. V zápase viedli 6:3 aj 7:6, no nádejné skóre napokon stratili. Slovenky prehrali na turnaji všetkých šesť zápasov a už po štvrťfinálovej prehre s Gréckom prišli o šancu postúpiť na OH v Tokiu.