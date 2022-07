Slovenské vodné pólistky podľahli Chorvátkam 7:20

ME hráčok do 19 rokov:



B-skupina:



Slovensko - Chorvátsko 7:20 (2:5, 4:2, 0:7, 1:6)



Góly SR: Garančovská 3, Kiernoszová 2, Dubná a Cebová po 1.





Netanya 5. júla (TASR) - Vodné pólistky Slovenska prehrali na ME hráčok do 19 rokov aj svoj druhý zápas. V stretnutí základnej B-skupiny podľahli Chorvátkam 7:20, hoci v prvom polčase dosiahli nádejné skóre 6:7.Po dvoch zápasoch sú bez bodu a so skóre 12:43 na poslednom mieste základnej skupiny. Tú uzavrú vo štvrtok 7. júla od 16.00 zápasom s Talianskom.