Štvrtok 23. apríl 2026
Slovenské vodné pólistky prehrali s Argentínou 8:20

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Gzira 23. apríla (TASR) - Slovenské vodné pólistky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení na turnaji II. divízie Svetového pohára. Vo štvrtok podľahli v maltskej Gzire reprezentantkám Argentíny 8:20.

Slovenky vstúpili do turnaja v utorok vysokou prehrou 3:23 s Chorvátkami. V stredu podľahli v A-skupine Malte 11:13 po pokutových hodoch, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 11:11. V ďalšom priebehu turnaja ich čakajú duely o umiestnenie.



II. divízia Svetového pohára - ženy

A-skupina:

Argentína - SLOVENSKO 20:8 (8:2, 5:2, 4:1, 3:3)
