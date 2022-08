Slovenské vodné pólistky prehrali so Srbskom 6:9 na ME

Vodné pólo - ME:



B-skupina:



SLOVENSKO - Srbsko 6:9 (1:3, 1:2, 3:2, 1:2)



Góly SR: 3., 24. a 25. Kačková, 12. a 18. Kiernoszová, 23. Garančovská



Split 30. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle neuspeli ani v treťom zápase na ME v Splite. Po prehrách 1:26 s Talianskom a 7:18 s Izraelom nestačili v utorok ani na Srbky 6:9.Slovenky sa v stretnutí dostali do vedenia po góle Karin Kačkovej v tretej minúte. Srbky však dokázali otočiť zápas. Na začiatku druhej časti viedli už 4:1 a náskok si udržali až do konca stretnutia. Slovenkám patrí v tabuľke posledné šieste miesto. V ďalšom dueli B-skupiny sa stretnú vo štvrtok o 20.30 h s Francúzskom.