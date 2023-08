Slovenské vodné slalomárky skončili piate v 3xK1 do 23 rokov

MSJ a do 23 rokov - finále:



ženy:



3xK1 - juniorky:



1. Česko (Klára Kneblová, Klára Mrázková, Bára Galušková) 100,61 s (0)

2. Nemecko (Paulina Pirrová, Charlotte Wildová, Christin Heydenreichová) +4,34 (2)

3. Slovinsko (Naja Pinteričová, Ula Skoková, Neja Velisceková) +9,75 (4)

...6. SLOVENSKO (Petronela IŽOVÁ, Stanislava ĎURATNÁ, Simona BLAŠČÍKOVÁ)





3xK1 - do 23 rokov

1. Veľká Británia (Phoebe Spicerová, Lois Leaverová, Ellis Millerová) 98,55 s (2)

2. Česko (Lucie Nesnídalová, Antonie Galušková, Gabriela Satková) +1,34 (4)

3. Slovinsko (Eva Alina Hočevarová, Lea Novaková, Sara Belingarová) +10,71 (8)

... 5. SLOVENSKO (Soňa STANOVSKÁ, Ivana CHLEBOVÁ, Stanislava ĎURATNÁ) +15,40 (8)



Krakov 15. augusta (TASR) – Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome obsadili šieste miesto v 3xK1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Krakove. Trojica Petronela Ižová, Stanislava Ďuratná a Simona Blaščíková stratila v kategórii junioriek na víťazné Češky 19,90 sekundy.Slovenská hliadka nazbierala desať trestných sekúnd. Blaščíková mala bezchybnú jazdu, no Ižovej nevyšla druhá polovica trate a dva ťuky mala Ďuratná. Víťazky Klára Kneblová, Klára Mrázková a Bára Galušková tvorili jedinú hliadku s bezchybnou jazdou. Druhé miesto obsadilo Nemecko (+4,34) s jednou chybou a pódium doplnili Slovinky s mankom 9,75 s a dvoma chybami.V kategórii do 23 rokov skončili slovenské kajakárky piate. Soňa Stanovská, Ivana Chlebová a Ďuratná stratili v kategórii do 23 rokov na víťazné Britky 15,40 sekundy. V tejto trojici išla bez chyby Stanovská, no zvyšné dve pretekárky nazbierali dokopy osem trestných sekúnd. Chlebová nezvládla prejazd prvými dvoma bránkami a ďalšie dve sekundy pridala na červenej štrnástke. Ďuratná "ťukla" bránku číslo päť. Víťazky Phoebe Spicerová, Lois Leaverová a Ellis Millerová mali len jednu chybu, druhé boli Češky (+1,34), ktorým jury zrušila pôvodný 50-sekunodvý trest. Aj v tejto kategórii vybojovali bronz Slovinky so stratou 10,71 sekundy a štyrmi dotykmi.Na podujatí nie je Zuzana Paňková. Osemnásťročná slovenská "obojživelníčka" štartuje aj v elitnej kategórii a sústredí sa na septembrové majstrovstvá sveta vo Veľkej Británii. Tie sú zároveň aj olympijskou kvalifikáciou.