Slovenské volejbalistiky sa stretnú s Talianskom, Kubou a Belgickom

reakcie na žreb /zdroj: svf.sk/:



Michal Mašek, tréner Slovenska: "Dopredu sme vedeli, že z prvého koša dostaneme veľmi silného súpera. Vyšli nám z neho olympijské víťazky z Talianska, to bude veľmi náročný zápas. To nám ale bolo jasné. Kuba je pre nás veľká neznáma, lebo s takým súperom sme sa ešte doteraz nestretli. Verím, že pri dobrej taktickej príprave proti družstvu, ktoré bude zrejme mladé, máme šancu uspieť. To isté platí aj o Belgicku, ktoré je nad nami rebríčkovo vyššie, ale hrali sme s nimi vyrovnané a dokonca aj víťazné zápasy. Z môjho pohľadu máme ťažkú, ale prijateľnú skupinu. Veľmi sa na turnaj tešíme a pre Slovensko je maximum dostať sa na takéto podujatie. Aj keď je do začiatku reprezentačnej sezóny ešte ďaleko, verím, že svetový šampionát nám vyjde a potešíme všetkých ľudí na Slovensku."



Barbora Koseková, nahrávačka Slovenska: "Tentoraz nám žreb veľmi neprial. Netreba na druhej strane zabúdať na to, že všetky kvalifikované tímy sú špičkou volejbalu. Čo sa týka skupiny, Kuba je pre nás neznáma. Nikdy som proti Kubánkam nehrala a určite hrajú iný štýl volejbalu, na aký sme zvyknutí. Taliansko je momentálne top favorit a bude to pre nás sviatok. Paradoxne, práve proti Taliankam sa nám hralo dobre, takže si musíme tento zápas naplno užiť. Na Belgicko sa teším, lebo máme s nimi v uplynulých rokoch pozitívnu bilanciu, keď sme nad nimi v predchádzajúcich rokoch aj vyhrali. Budeme sa musieť na tento duel dobre pripraviť a dať doňho všetko."

Bangkok 17. decembra (TASR) - Slovenské volejbalistky si zahrajú na budúcoročných MS v Thajsku v B-skupine proti Taliansku, Kube a Belgicku. Družstvo trénera Michala Mašeka sa predstaví v meste Phuket. Rozhodol o tom utorňajší žreb v Bangkoku, ktoré je jedným zo štyroch dejísk prestížneho podujatia. Slovenky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát v histórii vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB).Svetový šampionát sa uskutoční od 22. augusta do 7. septembra 2025 a v thajských mestách Bangkok, Čiang Mai, Nakhon Ratčasima a Phuket. Slovenky ťahali zo štvrtého výkonnostného koša. V ňom boli aj Mexiko, Slovinsko, Kamerun, Španielsko, Grécko, Vietnam a Egypt. Tieto družstvá teda automaticky nepripadali do úvahy ako súperky slovenských reprezentantiek v skupine.Z prvého koša dostali úradujúce olympijské šampiónky z Talianska a držiteľky bronzu z uplynulých MS. Slovenky hrali s týmto súperom pred piatimi rokmi, keď im na ME v Bratislave podľahli v osemfinále 0:3 na sety. Tímy spolu hrali aj na kontinentálnom šampionáte v roku 2021 a vtedy favorit uspel 3:1.Na postup budú mať zálusk aj Kubánky, ktoré v minulosti vyhrali trikrát OH a aj MS. Tretím tímom v "béčku" sú Belgičanky. V roku 2013 získali bronz na ME. Dvojnásobné obhajkyne titulu Srbky sa predstavia v H-skupine v Bangkoku a čakajú ich Japonsko, Ukrajina a Kamerun.Na 20. šampionáte sa predstaví podľa nového formátu 32 tímov z piatich kontinentálnych konfederácií: Afrika (3 tímy), Ázia (4 tímy), Európa (16 tímov), NORCECA (6 tímov) a Južná Amerika (3 tímy). Zverenkyne Mašeka sa kvalifikovali na základe rebríčka, v ktorom im patrí 28. miesto.Základná skupinová fáza sa odohrá v spomenutých štyroch hostiteľských mestách. Z každej z ôsmich skupín postúpia ďalej najlepšie dva tímy do vyraďovacej časti turnaja, ktorá sa začne osemfinálovými zápasmi v Bangkoku.A-skupina (Bangkok): Thajsko, Holandsko, Švédsko, EgyptB-skupina (Phuket): Taliansko, Belgicko, Kuba, SLOVENSKOC-skupina (Čiang Mai): Brazília, Portoriko, Francúzsko, GréckoD-skupina (Nakhon Ratčasima): USA, Česko, Argentína, SlovinskoE-skupina (Nakhon Ratčasima): Turecko, Kanada, Bulharsko, ŠpanielskoF-skupina (Čiang Mai): Čína, Dominikánska republika, Kolumbia, MexikoG-skupina (Phuket): Poľsko, Nemecko, Keňa, VietnamH-skupina (Bangkok): Japonsko, Srbsko, Ukrajina, Kamerun