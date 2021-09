Slovenské volejbalistky na MS 18 v Mexiku podľahli Brazílii

MS kadetiek do 18 rokov



D-skupina



Brazília - SLOVENSKO 3:1 (16, 16, -24, 22)



Rozhodovali: Villalobosová (Kost.) a Akdemir (Tur.), 450 divákov



Brazília: Heloise 3, Aline 7, Rebeca 2, Larissa 13, Nicole 11, Julliana 17, libero Sophia (Kauany 0, Luzia 4, Isabella 2, Fernanda 1). Tréner: H. Dias.



Slovensko: Boledovičová 3, S. Slivková 0, A. Fričová 3, K. Slivková 3, Hašková 0, Valentová 19, libero Justhová (Jozeková 9, Štermenská 5, Siládiová 15, Kartíková 4, Tamara Hrušecká 0). Tréner: M. Maličký.

Hlasy (zdroj: www.svf.sk):



Marek Maličký, tréner SR "18": "V prvom sete sme spravili šesť či sedem zbytočných chýb, ktoré sa nám obvykle nestávajú, čo rozhodlo o väčšom bodovom rozdiele. Od tretieho setu sme spravili dobré striedania, ktoré nám pomohli zefektívniť útočnú hru, bojovali sme o každú loptu a siahali sme na tajbrejk. Škoda štvrtého setu, no taký je šport. Pripravíme sa na Argentínu a ideme bojovať o ďalšie víťazstvo na majstrovstvách sveta."



Marína Siládiová, univerzálka SR "18": "Od začiatku sme sa veľmi trápili na prihrávke aj v útoku, veľa sme kazili. Od tretieho setu sme sa zlepšili vo všetkom od servisu až po útok, veľmi nám pomohla aj atmosféra v hale, hnalo nás to dopredu. Škoda, že sme nevyhrali aj štvrtý set, ale aj tento zápas nám veľa dal a ideme ďalej bojovať. Zajtra nás čaká Argentína, dáme do toho všetko."



Klára Jozeková, smečiarka SR "18": "V prvom a druhom sete sme robili veľa zbytočných chýb a pokazili sme veľa servisov. V treťom a štvrtom sete sme zlepšili prakticky všetko, začali sme lepšie prihrávať, niečo sme ubránili, hrali sme odvážne v útoku a pomohli sme si aj kvalitným podaním. Pomohla nám aj atmosféra v hale, bola úžasná, ďakujem všetkým rodičom a fanúšikom. Bol to výborný zápas, z ktorého si môžeme veľa odniesť."

ďalší výsledok skupiny:



Rusko - Argentína 3:0 (12, 17, 20)



tabuľka D-skupiny:



1. Rusko 4 4 0 12:2 11 - postup do osemfinále



2. Brazília 3 2 1 8:4 7 - postup do osemfinále



3. SLOVENSKO 3 1 2 4:7 3



4. Argentína 3 1 2 3:7 3



5. Bulharsko 3 0 3 2:9 0

Durango 24. septembra (TASR) - Slovenské volejbalistky nestačili vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta dievčat do 18 rokov v mexickom Durangu na Brazíliu, ktorej podľahli 1:3.Vďaka zisku setu sa posunuli v tabuľke zo štvrtej na tretiu pozíciu, záverečný duel v skupine odohrajú v noci z piatka na sobotu o 3.00 h SELČ proti Argentínčankám. Ak zvíťazia, do osemfinále postúpia z 3. miesta, do najlepšej šestnástky ich posunie aj akýkoľvek bodový zisk favorizovanej Brazílie proti Bulharsku./časy sú SELČ, v Mexiku je o sedem hodín menej/:z piatka 24.9. na sobotu 25.9.: SLOVENSKO - Argentína (3.00 h)