Slovenské volejbalistky na záver ME prehrali so Slovinskom

ME 2020 volejbalistiek do 17 rokov - Podgorica (Č. Hora) - piatok:



o 7. miesto:



Slovinsko - SLOVENSKO 3:1 (18, 19, -19, 18)



Rozhodovali: Zguri (Alb.) a Budurovová (Bul.), bez divákov



Slovinsko: Halužanová-Sagadinová 5, Šalamunová 12, Čižmanová 9, Gradišniková-Klanjščeková 1, Lebanová 16, Godecová 9, libero Cikačová (Ramičová 13, Grubišičová-Čabová 0, Korenová 1). Tréner: S. Miklavc.



SR: A. Fričová 17, Kartíková 1, Siládiová 3, Valentová 11, Boledovičová 10, S. Slivková 0, libero Justhová (Tamara Hrušecká 0, Hašková 10, Štermenská 3, Čilijaková 3, Jozeková 5). Tréner: M. Maličký.







Slovenky na ME kadetiek U17 (5 účastí):



1995 (Španielsko) 3. miesto



1997 (Slovensko) 7. miesto



2009 (Holandsko) 4. miesto



2011 (Turecko) 6. miesto



2020 (Čierna Hora) 8. miesto







Ďalšie zápasy:



o 5. miesto:



Rumunsko - Poľsko 3:2 (-21, 20, 21, -22, 10)







o 3. miesto:



Srbsko - Taliansko 3:1 (-22, 16, 18, 20)







finále:



Turecko - Rusko 1:3 (20, -16, -12, -23)







konečné poradie ME "17":

1. Rusko,

2. Turecko,

3. Srbsko,

4. Taliansko,

5. Rumunsko,

6. Poľsko,

7. Slovinsko,

8. SLOVENSKO,

9. Bielorusko,

10. Bulharsko,

11. Čierna Hora

Podgorica 9. októbra (TASR) - Slovenská reprezentácia kadetiek v piatok vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy volejbalistiek do 17 rokov prehrala v čiernohorskej Podgorici v súboji o 7. miesto so Slovinkami 1:3 (-18, -19, 19, -18). V konečnom poradí družstvo trénera Mareka Maličkého obsadilo 8. priečku z 11 účastníkov. Majsterkami sa stali Rusky, ktoré vo finále zdolali rovesníčky z Turecka 3:1. Bronz vybojovali Srbky po víťazstve nad Taliankami 3:1.Slovenky sa so semifinalistkami vlaňajších ME tejto generácie (do 16 rokov) stretli druhýkrát v priebehu štyroch dní, v utorok im v poslednom zápase v základnej skupine podľahli v troch setoch. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Úvodné dva sety boli vyrovnané do desiateho bodu, v prostrednej pasáži následne Slovinky ušli a do konca kontrolovali vývoj. V tretej časti sa Slovenkám podaril obrat z 3:7 na 14:10 a v koncovke premenili štvrtý z ôsmich setbalov, ktoré mali k dispozícii. Vo štvrtom sete si Slovinky od úvodu budovali náskok, slovenské reprezentantky ešte dokázali znížiť z 10:17 na 15:17, ale súperky sa im opäť vzdialili (17:23) a dokráčali k víťazstvu. Najviac bodov zo všetkých aktérok stretnutia si pripísala smečiarka a kapitánka SR Alexandra Fričová (17 b.).Pre Slovensko to bola piata účasť na ME kadetiek, prvá po deviatich rokoch. Premiéru absolvovali Slovenky na ME 1995 v Barcelone (3. miesto), pre slovenské farby nasledovali šampionáty v roku 1997 v Púchove (7.), 2009 v Rotterdame (4.), 2011 v Ankare (6.) a tohtoročný v Podgorici.