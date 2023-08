Slovenské volejbalistky nastúpia v osemfinále ME proti Bulharsku

A-skupina:



Ukrajina - Slovinsko 3:1 (-19, 23, 24, 17)

B-skupina:



Švajčiarsko - Bulharsko 1:3 (21, -23, -17, -13)

C-skupina:



Grécko - Turecko 0:3 (-24, -16, -26)

D-skupina:



Fínsko - Holandsko 0:3 (-18, -21, -17)

Gent/Monza/Düsseldorf/Tallin 23. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky nastúpia v osemfinále ME vo Florencii proti Bulharsku. To si zaistilo druhé miesto v B-skupine po víťazstve 3:1 nad Švajčiarskom a proti Slovenkám, ktoré skončili v "déčku" tretie, nastúpi v nedeľu 27. augusta. Pôjde o historicky tretí vzájomný zápas týchto tímov, doposiaľ ťahalo vždy za kratší koniec Slovensko.Oba tímy mali už pred stretnutím istý postup a zviedli priamy súboj o druhé miesto. Švajčiarky zaskočili v prvom sete súpera, keď vyhrali 25:21. V ďalšom priebehu však Bulharky nedopustili drámu a ukazovali čoraz lepšiu hru - záverečný set vyhrali na 13. Slovenky sú vo vyraďovačke druhýkrát v histórii, naposledy sa im to podarilo na domácej palubovke v roku 2019, keď vypadli v osemfinále s Taliankami.Formu i prvenstvo v D-skupine potvrdili holandské volejbalistky, keď zvíťazili aj vo svojom záverečnom zápase. Fínsko zdolali 3:0 a v osemfinále narazia na Švajčiarsko. O štvrté postupové miesto si tak zahrajú Španielsko a domáce Estónsko. Ďalší postupujúci tím z "déčka" je Francúzsko, ktoré nastúpi v osemfinále proti Rumunsku.V C-skupine vyhralo Turecko 3:0 nad Gréckom a zaistilo si prvé miesto v skupine, jeho súper stratil šancu na postup. Turkyne vyhrali štvrtý duel za tri body a druhé Nemecko ich tak už nemôže dobehnúť. V osemfinále v Bruseli narazia na štvrtý najlepší tím z A-skupiny. V tej si po Srbsku a Poľsku zaistili postup aj Ukrajinky, ktoré vyhrali nad Slovinskom 3:1. Osemfinále tak zabezpečili aj pre domáce Belgičanky, keďže Slovinsko figuruje na piatom mieste a nemá pred sebou už žiadny zápas.