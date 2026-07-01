< sekcia Šport
Slovenské volejbalistky neuspeli v odvete proti Slovinkám
Slovenský tím sa pri jubilejnom 10. vystúpení v EL prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto (2016, 2017, 2026).
Autor TASR
Ľubľana 1. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky neuspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy (EL). Po prehre so Slovinskom 0:3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ľubľane, podľahli im rovnako 0:3.
Slovenský tím sa pri jubilejnom 10. vystúpení v EL prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto (2016, 2017, 2026). Postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028. Najlepší výsledok dosiahli Slovenky pred desiatimi rokmi. Vo svojej premiére v súťaži pod vedením trénera Mareka Rojka, v súčasnosti prezidenta SVF, vyradili v semifinále práve Slovinky po výsledkoch 3:2 v Ľubľane a 3:1 v Bratislave. Vo finále potom nestačili na Azerbajdžan.
Slovenky začali dobre, viedli 2:0, ale potom domáce otočili skóre a po výbornom bloku Planinšekovej viedli už 6:3. Po ďalšom smeči do autu si vzal tréner Sloveniek oddychový čas. Dobre hrajúce domáce to však nezastavilo a prvý set získali za 24 minút v pomere 25:15.
Aj druhý set začali lepšie slovenské hráčky, po smeči Herdovej viedli 4:1. Domáci kouč Orefice si vzal oddychový čas, jeho zverenky potom šnúrou išli do vedenia 8:7. Slovenské reprezentantky však hrali v tejto fáze dobre a onedlho viedli opäť 12:10. Ale koncovka opäť patrila domácim, set získali pre seba 25:19.
V treťom sete sa hral vyrovnaný zápas, Slovenky predviedli v tejto fáze zápasu svoj najlepší výkon. Súperky sa naťahovali o každý bod, za stavu 11:11 po skvelom smeči Šepeľovej viedli opäť Volipiniho zverenky. Po smeči Hrušeckej bolo neskôr 15:15 a potom išli Slovenky do vedenia 17:15. V dramatickej koncovke viedli aj 23:21, ale potom domáce šnúrou troch bodov mali prvý mečbal. Ten Slovenky odvrátili, potom aj druhý a vzápätí mali šancu získať set. To sa im nepodarilo a potom sa už domáce hráčky dočkali, set získali v pomere 29:27.
/vyslaný redaktor TASR/
Slovenský tím sa pri jubilejnom 10. vystúpení v EL prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto (2016, 2017, 2026). Postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028. Najlepší výsledok dosiahli Slovenky pred desiatimi rokmi. Vo svojej premiére v súťaži pod vedením trénera Mareka Rojka, v súčasnosti prezidenta SVF, vyradili v semifinále práve Slovinky po výsledkoch 3:2 v Ľubľane a 3:1 v Bratislave. Vo finále potom nestačili na Azerbajdžan.
Európska liga žien - odvetný zápas semifinále:
Slovinsko - SLOVENSKO 3:0 (15, 17, 27)
Rozhodcovia: Adler (Maď.), Savu (Rum.), 86 minút.
/prvý zápas 3:0, Slovinky postúpili do finále/
Slovinsko - SLOVENSKO 3:0 (15, 17, 27)
Rozhodcovia: Adler (Maď.), Savu (Rum.), 86 minút.
/prvý zápas 3:0, Slovinky postúpili do finále/
Slovenky začali dobre, viedli 2:0, ale potom domáce otočili skóre a po výbornom bloku Planinšekovej viedli už 6:3. Po ďalšom smeči do autu si vzal tréner Sloveniek oddychový čas. Dobre hrajúce domáce to však nezastavilo a prvý set získali za 24 minút v pomere 25:15.
Aj druhý set začali lepšie slovenské hráčky, po smeči Herdovej viedli 4:1. Domáci kouč Orefice si vzal oddychový čas, jeho zverenky potom šnúrou išli do vedenia 8:7. Slovenské reprezentantky však hrali v tejto fáze dobre a onedlho viedli opäť 12:10. Ale koncovka opäť patrila domácim, set získali pre seba 25:19.
V treťom sete sa hral vyrovnaný zápas, Slovenky predviedli v tejto fáze zápasu svoj najlepší výkon. Súperky sa naťahovali o každý bod, za stavu 11:11 po skvelom smeči Šepeľovej viedli opäť Volipiniho zverenky. Po smeči Hrušeckej bolo neskôr 15:15 a potom išli Slovenky do vedenia 17:15. V dramatickej koncovke viedli aj 23:21, ale potom domáce šnúrou troch bodov mali prvý mečbal. Ten Slovenky odvrátili, potom aj druhý a vzápätí mali šancu získať set. To sa im nepodarilo a potom sa už domáce hráčky dočkali, set získali v pomere 29:27.
/vyslaný redaktor TASR/