Slovenské volejbalistky podľahli Belgičankám
V nedeľu podľahli v Phukete Belgičankám 0:3 na sety a definitívne stratili šancu na postup do play off.
Autor TASR
Phuket 24. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky neuspeli v kľúčovom druhom zápase v B-skupine na majstrovstvách sveta v Thajsku. V nedeľu podľahli v Phukete Belgičankám 0:3 na sety a definitívne stratili šancu na postup do play off. V utorok v záverečnom skupinovom stretnutí proti Kube (15.30 SELČ) už budú bojovať iba o konečné tretie miesto v tabuľke.
Zverenky trénera Michala Mašeka po prehre s úradujúcimi olympijskými šampiónkami z Talianska (0:3) nevedeli nájsť recept ani na kvalitne brániace Belgičanky. Takticky boli síce dobre pripravené, ale dopustili sa viacerých zbytočných chýb a prvý set prehrali 19:25. Ani v ďalších dvoch setoch nedokázali nájsť účinné riešenia v útoku a pripísali si ďalšiu jednoznačnú prehru. Nepomohlo im ani 13 bodov Terezy Hrušeckej.
Slovenky sú tak po dvoch zápasoch stále bez bodu, rovnako ako Kubánky. Belgičanky spolu s Taliankami majú na konte 6 bodov a pred vzájomným duelom si v predstihu zabezpečili postup do vyraďovacej časti. Do osemfinále sa prebojujú z každej základnej skupiny prvé dva tímy.
MS žien v Thajsku:
B-skupina /Phuket/
Belgicko - SLOVENSKO 3:0 (19, 17, 18)
Rozhodovali: Ivanov (Bulh.), Kovář (ČR)
Belgicko: Deboucková, Demeyerová, Fransenová, Herbotsová, Koulbergová, Krenická, Lammensová, Martinová, Nagelsová, Radovicová, Rampelbergová, van Avermaetová, van Sasová, Verhelstová
SR: Palgutová 9, Šunderlíková 6, Weinand-Herelová 4, Hrušecká 13, Koseková, Herdová 3, libero Jančová, Kohútová, Jelínková 3, Šepeľová 5, Fričová, Erteltová
Úvod stretnutia mal vyrovnaný priebeh. Slovenky aj vďaka výbornému podaniu Weinand-Herelovej a úspešným blokom otočili z 1:3 na 7:5. Potom Belgičanky zapli najmä vďaka najväčšej hviezde Herbotsovej, zlepšili prihrávku a po úspešnej šnúre odskočili na 13:10. Slovenky dokázali manko zmazať, aj preto, že súperky kazili veľa servisov. Koncovku setu však nezvládli, prišli prešľapy a pokazené podania a za stavu 17:21 už nenašli odpoveď. V prvom sete po vlastných útokoch získali dokopy len osem bodov.
V druhom sete si Slovenky naďalej nevedeli poradiť s kvalitnou belgickou defenzívou a so súperkami dokázali držať krok len v úvode. Za stavu 4:4 pri podaní van Avermaetovej odskočili Belgičanky šnúrou piatich bodov na 9:4. Po dobrom servise Herdovej a úspešným útokom Hrušeckej sa zverenky Michala Mašeka priblížili na rozdiel jedného bodu, no súperky si vedenie vziať nenechali. Za stavu 14:21 sa dostala na palubovku aj Šepeľová. Slovenky napokon prehrali set 17:25.
Nezachytili ani začiatok tretieho setu a rýchlo zaostávali 0:3 i 1:5, na čo zareagoval tréner Mašek oddychovým časom. Ani to nepomohlo, po päťbodovej šnúre Belgičaniek prehrávali 2:11. Koncentrovaným súperkám v tejto chvíli všetko vychádzalo, naopak Slovenky s námahou hľadali moment, na ktorom by sa herne chytili. Podarilo sa im to po Palgutovej bodoch na sieti, keď znížili na 14:19, v závere po niekoľkých úspešných blokoch stiahli na 18:22. Koncovka setu však patrila Belgičankám, ktoré ho vyhrali 25:18 a mohli sláviť postup.
ďalšie výsledky:
B-skupina (Phuket):
Taliansko - Kuba 3:0 (9, 8, 16)
tabuľka:
1. Taliansko 2 2 0 6:0 6*
Belgicko 2 2 0 6:0 6*
----------------------------
3. SLOVENSKO 2 0 2 0:6 0
Kuba 2 0 2 0:6 0
*-istý postup do play off
A-skupina (Bangkok):
Holandsko - Egypt 3:0 (15, 13, 13)
Thajsko - Švédsko 3:0 (18, 20, 22)
C-skupina (Čiang Mai):
Portoriko - Grécko 1:3 (-19, -13, 23, -14)
Brazília - Francúzsko 3:2 (-21, -20, 15, 17, 12)
D-skupina (Nakhon Ratčasima):
Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)
USA - Argentína 3:1 (14, -23, 12, 17)
