Slovenské volejbalistky podľahli Rumunkám v osemfinále MS do 18 rokov

MS 2021 dievčat do 18 rokov - Durango (Mex.) - osemfinále - nedeľa:

Rumunsko - SLOVENSKO 3:2 (-21, 22, -16, 21, 11)



Rozhodovali: Sevorová (Kan.) a Cagiao (Arg.), 175 divákov



Rumunsko: Axinteová 4, Partnoiová 16, Badiuová-Savuová 8, Chelutová 14, Iancuová 11, Cristeová 13, libero Ionová (Bratuová 4, Iliescuová 0, Dumitruová 0, Virlanová 2). Tréner: M. Macarie.



Slovensko: A. Fričová 11, Kartíková 1, Hašková 21, Valentová 1, Boledovičová 9, Štermenská 9, libero Justhová (Jozeková 14, S. Slivková 0, Siládiová 6, K. Slivková 2). Tréner: M. Maličký.

Durango 27. septembra (TASR) - Slovenské volejbalistky sa nepredstavia vo štvrťfinále MS dievčat do 18 rokov v mexickom Durangu. V napínavom osemfinálovom súboji viedli nad Rumunskom 2:1 na sety, napokon však podľahli 2:3. Rumunky narazia v boji o postup do semifinále na Talianky.Slovenky čakajú boje v skupine o 9. - 16. miesto. V prvom zápase o umiestnenie nastúpia v noci na utorok o 0.30 h SELČ proti Kanaďankám.Slovenky do osemfinálového súboja nevstúpili dobre. V úvode sa s ťažkosťami presadzovali v útoku, prehrávali o deväť bodov (8:17), podaril sa im však málo vídaný obrat - aj vďaka šnúre bodov pri podaní striedajúcej Jozekovej dokázali vyrovnať na 20:20, v koncovke dominovali a ujali sa vedenia 1:0. Vo vyrovnanom druhom sete Rumunky odskočili zo 14:14 na 20:16 a vyrovnali, tretí set však Slovenky výborným výkonom jasne ovládli (17:8, 22:10, 25:16) a opäť boli vo výhode.Zápas ako na hojdačke pokračoval, vo štvrtom dejstve mali opäť navrch Rumunky - aj keď Slovenky znížili zo 7:13 na 13:14, opäť sa vzdialili (14:20) a vynútili si tajbrejk. V ňom Slovenky nezachytili úvod, prehrávali 3:7 aj 7:10, dokázali sa ešte vrátiť do hry (10:10), ale Rumunky opäť získali brejky aj tri mečbaly (14:11) a prvý premenili. Celkovo Slovenky dominovali v súčte bodov 104:102, najviac bodujúcou hráčkou zápasu bola s 21 bodmi univerzálka Radka Hašková.