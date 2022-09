Slovenské volejbalistky postúpili šiestykrát na ME

Kvalifikácia ME 2023 - E-skupina - Koge:



Dánsko - SLOVENSKO 0:3 (-20, -14, -8)



Rozhodovali: Aro (Fín.) a Boulangerová (Belg.)



zostava SR: Abrhámová, Palgutová, Ovečková, Fričová, Körmendyová, Žernovičová, Radosová, Smiešková, Koseková (libero Jančová)

výsledok druhého zápasu:



Lotyšsko - Španielsko 0:3 (-14, -15, -16)

tabuľka:



1. Španielsko 4 4 0 12:2 12



2. SLOVENSKO 4 3 1 10:3 9



3. Lotyšsko 4 1 3 4:11 2



4. Dánsko 4 0 4 2:12 1

ďalší program SR v kvalifikácii:



streda 7. septembra



18.00 Slovensko - Španielsko



nedeľa 11. septembra



17.00 Lotyšsko - Slovensko

Koge 4. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa prebojovali na ME 2023. Definitívne o tom rozhodli víťazstvom 3:0 nad domácimi Dánkami v dueli kvalifikačnej E-skupiny. Účasť na šampionáte si v nedeľu zabezpečili aj Španielky, ktoré uspeli v Lotyšsku 3:0. Na záverečný turnaj postúpia zo šiestich štvorčlenných skupín prvé dva tímy.Slovenky majú na konte deväť bodov a v tabuľke sú druhé. V stredu 7. septembra o 18.00 h privítajú v Poprade deväťbodové Španielsko. V nedeľu 11. septembra uzavrú zverenky Michala Mašeka kvalifikačné boje v Rige proti domácim Lotyškám (17.00 h). Slovenské družstvo postúpilo na kontinentálny šampionát šiestykrát v histórii, tretíkrát za sebou.Dánky v úvode zápasu v Koge dokázali so Slovenkami držať krok. Hostky mali problémy s príjmom podania a po technickej chybe kapitánky Karin Palgutovej bol stav 10:10 Po ese Márie Žernovičovej i úspešných zásahoch Michaely Abrhámovej si slovenský tím postupne vypracoval štvorbodový náskok (18:14) a prvý set už dotiahol do úspešného konca. Začiatok druhého dejstva bol v réžii Sloveniek, ktoré išli rýchlo do vedenia 3:0. Po kvalitných servisoch Karolíny Fričovej bol stav 8:3 a náskok favoritiek postupne narástol až na 12 bodov (22:10). Tréner Mašek dal šancu aj hráčkam z lavičky. Bodku za druhým setom dalo pokazené podanie Amalie Jorgensenovej. V úvode tretieho dejstva Slovenky odskočili Dánkam na 4:0 a bez problémov dokráčali k víťazstvu. Za stavu 24:8 premenili po vytlčených blokoch Dánok hneď prvý mečbal.