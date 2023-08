Slovenské volejbalistky prehrali s favorizovanými Francúzkami 0:3

ME 2023 – D-skupina (Tallinn/Est.) – pondelok:



Francúzsko – SLOVENSKO 3:0 (21, 19, 12)



Rozhodovali: Simonovská (Č. Hora), Jovčev (Bul.), 76 minút, 218 divákov



Slovensko: Koseková (Ovečková 1), Palgutová 11 (Fričová), Herelová 5 (Abrhámová), Hrušecká 7, Šunderlíková 8, Šepeľová 3 (Žernovičová 2), libero: Pállová



Francúzsko: Cazauteová 11, Bauerová 10, Stojilkovicová 1, Gicquelová 10, Sylvesová 9, Rotarová 12, libero: Gelinová, Giardinová



hlasy aktérov /zdroj: JOJ Šport/:



Michal Mašek, tréner SR: "Dostali sme lekciu ako sa pripraviť herne na takého silného súpera. Nezvládali sme absolútne nič, všade sme boli neskoro, neochotne sme bránili. Proti súperovi, ktorý je organizovaný sa tak hrať nedá. Pri toľkých množstvách chýb a tom, akí sme boli neefektívni v útoku, sme nemohli pomýšľať na nič iné. Francúzky nás ničím neprekvapili, mňa prekvapili naše hráčky tým, ako sa nastavili na tento zápas, že ho odovzdali. Musíme na to zabudnúť, pretože turnaj máme dobre rozohraný. Zajtra nás čaká zápas s Estónskom, ktorý musíme vyhrať."



Michaela Pállová, liberka SR: "Nezachytili sme úvod zápasu, nezvládali sme prihrávku. Tým pádom sme sa nemali šancu dostať do zápasu ani v útoku, ani v obrane. Od začiatku nás Francúzky tlačili servisom. Chýbalo nám nasadenie, emócie, viac koncentrácie a plnenie taktických pokynov."



Tereza Hrušecká, blokárka SR: "Mohli sme iba prekvapiť, ale nevstúpili sme do zápasu dostatočne odvážne, ako by sme sa niečoho zľakli."



tabuľka D-skupiny:



1. Francúzsko 4 4 0 12:2 11



2. Holandsko 3 3 0 9:0 9



3. SLOVENSKO 4 2 2 6:6 6



4. Fínsko 3 1 2 3:8 2



5. Španielsko 3 0 3 2:9 1



Estónsko 3 0 3 2:9 1

Ďalší program SR v skupine:



utorok 22. augusta, 19.00: Estónsko - SLOVENSKO

Tallinn 21. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky podľahli vo svojom štvrtom zápase na ME favorizovanému Francúzsku 0:3. Družstvo Michala Mašeka čaká v utorok od 19.00 h záverečný duel D-skupiny proti domácemu Estónsku. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.Slovenky majú na konte 6 bodov za triumfy nad Fínskom a Španielskom (oba 3:0), v tabuľke im patrí tretie miesto a sú blízko k postupu zo skupiny. Nad ich sily boli okrem Francúzok aj najväčšie favoritky skupiny Holanďanky (0:3). Osemfinálové i štvrťfinálové zápasy sú na programe v talianskej Florencii.Slovenky začali duel veľmi dobre, viedli 2:0 a držali kontakt s favoritkami. Za stavu 8:8 prišli tri body v sérii pre Francúzky, no slovenskému družstvu pomohol oddychový čas. Po ňom si body pripísala za úspešný útok i obranu Hrušecká. Zlomový moment prvého setu prišiel za stavu 16:15, keď Francúzky získali tri body za sebou, zvládli koncovku setu a vyhrali ho 25:21.Aj do druhého dejstva vstúpili slovenské reprezentantky sľubne. Získali štyri z piatich bodov a viedli 4:1. Slovenky však mierne poľavili v aktivite a stratili päť bodov za sebou, keď Francúzky využili nevydarené slovenské "ulievky". Následne si zobral timeout tréner Mašek, ktorý hráčkam prízvukoval, aby boli odvážne. Po oddychovom čase hráčky splnili pokyny svojho kouča a uspeli dvakrát agresívnym útokom cez Žernovičovú. Opäť však nastal zlom v druhej polovici setu a Francúzsko zvíťazilo 25:19.Slovenky nezachytili štart do tretieho dejstva a prehrávali 2:7. Následne náskok narastal až na rozdiel deviatich bodov. Záver si už Francúzky postrážili a dokráčali za štvrtým triumfom na turnaji.