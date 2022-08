Slovenské volejbalistky prehrali v kvalifikácii ME so Španielkami 1:3

Kvalifikácia ME 2023 žien - E-skupina - Gijón:



Španielsko - SLOVENSKO 3:1 (23, 18, -13, 15)



Rozhodovali: Maia (Port.), Heckford (Angl.), zápas trval 107 minút

ďalší zápas:



Lotyšsko - Dánsko 3:2 (21, 23, -17, -20, 16)

tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 6:1 6



2. SLOVENSKO 2 1 1 4:3 3



3. Lotyšsko 2 1 1 3:5 2



4. Dánsko 2 0 2 2:6 1



ďalší program SR v kvalifikácii:



sobota 27. augusta, Poprad: 18.00 Slovensko - Dánsko



nedeľa 4. septembra, Koge: 17.00 Dánsko - Slovensko



streda 7. septembra, Poprad: 18.00 Slovensko - Španielsko



nedeľa 11. septembra, Riga: 16.00 Lotyšsko - Slovensko

Gijón 24. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom druhom zápase E-skupiny kvalifikácie ME 2023. V stredu podľahli v Gijóne domácim Španielkam 1:3 na sety. Zverenky trénera Michala Mašeka odohrajú v kvalifikácii ešte štyri duely, najbližšie v sobotu 27. augusta privítajú v Poprade Dánky (18.00 h).O osem dni neskôr sa stretnú s rovnakým súperom v meste Koge (17.00 h). V stredu 7. septembra si v Poprade zmerajú sily opäť so Španielkami (18.00 h) a v nedeľu 11. septembra uzavrú kvalifikačné boje v Rige proti domácim Lotyškám (16.00 h). Z každej zo šiestich štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj prvé dva tímy.Úvod prvého setu bol v réžii hosťujúcich Sloveniek, ktoré sa dostali do vedenia 3:1 aj 5:2. Španielky sa vždy priblížili na jeden bod, ale od stavu 4:5 im súperky odskočili a dostali sa do trháku 8:4. Slovenky viedli dokonca o päť bodov (14:9), no po sérii vlastných chýb a úspešných útokov domácich o sľubný náskok prišli. Od stavu 17:17 už boli na koni domáce hráčky. Slovenky ešte vyrovnali na 23:23, ale záver nezvládli a prvý set prehrali. Druhý bol od stavu 3:3 v réžii domácich hráčok. Tie postupne navyšovali náskok aj vďaka mnohým chybám súperiek. V polovici setu viedli už o osem bodov (14:6) a na rozdiel od hostiek si ho dokázali udržať. Slovenkám nepomohli ani time outy trénera Mašeka a priblížili sa najviac na päť bodov. Španielky vyhrali druhý set 25:18. Slovenky vstúpili najlepšie do tretej časti a po štvorbodovej sérii viedli 5:1 i 10:5. Španielsky kouč zareagoval time outom, no hosťujúce hráčky si tentoraz už náskok nedali zobrať, výborne zvládli záver a vyhrali o 12 bodov 25:13. Štvrté dejstvo bolo vyrovnané ako prvý set. Do trháku sa ako prvé dostali Španielky, keď od stavu 10:9 premenili niekoľko dlhších výmen a ujali sa vedenia 16:11. Tréner Mašek zareagoval time outom, jeho zverenky však už manko nedokázali zmazať a set prehrali o desať bodov.