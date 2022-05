Slovenské volejbalistky prehrali v zápase s Chorvátkami 0:3

Varaždín



Zlatá Európska liga žien, B-skupina:



Chorvátsko – SLOVENSKO 3:0 (19, 20, 27)



rozhodovali: Markelj (Slovin.), Ivkovič (Chor.), 87 minút

tabuľka:



1. Česko 1 1 0 3:0 3



2. Chorvátsko 2 1 1 3:3 3



3. SLOVENSKO 1 0 1 0:3 0



ďalší program SR v ZEL žien:



1. júna o 17.00 h: SR - ČR (Nitra)



4. júna o 19.00 h: ČR - SR (Karlove Vary)



8. júna o 16.30: SR - Chorvátsko (Poprad)

Varaždín 28. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v úvodnom zápase Zlatej Európskej ligy v Chorvátsku 0:3. Zverenky trénera Michala Mašeka sa najbližšie stretnú 1. júna o 17.00 h v Nitre so susedným Českom. Federálne derby si zopakujú o tri dni neskôr v Karlových Varoch a na záver B-skupiny privítajú v Poprade Chorvátky.Lepší začiatok mali domáce hráčky, ktoré sa ihneď dostali do trojbodového vedenia a čoskoro ho zvýšili na päť bodov (7:2). Slovenky sa potom sériou štyroch bodov dotiahli na 6:7 a dokonca otočili. V prvom sete viedli 16:14, no záver patril favoritkám, ktoré ho zakončili sériou šiestich bodov po sebe a vyhrali 25:19. V druhej časti sa dostali do šesťbodového náskoku (10:4) a udržiavali si ho až dokonca. Zverenkám trénera Mašeka sa v závere podarilo dotiahnuť na rozdiel troch bodov (20:23), ale set nakoniec prehrali 20:25. V treťom Slovenky viedli 4:1, 7:4 i 12:9, no neudržali náskok. Domáce hráčky vyrovnali na 13:13 a od toho momentu viedli. Slovenky sa však nevzdávali a duel ešte zdramatizovali, keď sa dotiahli na rozdiel bodu (21:22), vyrovnali na 24:24 a dokonca trikrát o bod viedli. Ani tretí set však nedotiahli do víťazného konca a prehrali ho 27:29.