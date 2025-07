Slovenské volejbalistky remizovali s Ukrajinou 2:2

Liptovský Ján 27. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky remizovali v treťom prípravnom zápase s Ukrajinou v Liptovskom Jáne v nedeľu 2:2. Duel bol súčasťou prípravy pred MS v Thajsku (22. augusta - 7. septembra). V predchádzajúcich dvoch dueloch s rovnakými súperkami zvíťazili zhodne 3:2.



Slovenky po sústredení v Liptovskom Jáne zamieria do Šamorína, následne ich čaká presun do Grécka, ktoré bude dejiskom ich prípravných zápasov proti domácemu tímu a Mexiku. Do Thajska odletia 15. augusta.







Prípravný zápas v Liptovskom Jáne - nedeľa:



Slovensko – Ukrajina 2:2 (22, 13, -23, -16)



Rozhodoval: Kováč, 50 divákov.



SR: Šepeľová 6, Wienand-Herelová 5, Šunderlíková 14, Palgutová 21, Tereza Hrušecká 11, Koseková 1, liberky S. Jančová a Magdinová (Emma Erteltová 0, Jelínková 3, Herdová 7, Smiešková 0, K. Fričová 0, Kohútová 0)



Ukrajina: Milenko 12, Meliushkyna 11, Artyshuk 4, Nudha 4, Kotar 7, Sharhorodska 3, liberky Niemtseva a Lutsenko (Herasymchuk 5, Parfonova 0, Maievska 1, Pavlyk 6, Kraiduba 9). Tréner. J. Gluszak.







hlasy /svf.sk/:



Karin Palgutová, smečiarka a kapitánka Slovenska: „Odohrali sme tri veľmi kvalitné zápasy. Veľa vecí nám v týchto troch dueloch vyšlo, ale ukázali sa aj veci, na ktorých musíme pracovať a odstraňovať nedostatky. Zápasy musíme hodnotiť veľmi pozitívne, ale pred nami je veľa práce a ideme tvrdo pracovať ďalej.“



Karin Šunderlíková, univerzálka Slovenska: „Tento zápas bol ako na hojdačke. Prvé dva sety sme Ukrajinky tlačili veľmi dobre na útoku, ale aj na servise. Tretí a štvrtý set nám nevyšli, kopili sme v nich veľa zbytočných chýb. Na únavu sa nemôžeme vyhovárať. Skrátka sa nám to nesmie stávať. Verím, že najbližšie dva voľné dni nám pomôžu dobre zregenerovať a od stredy pôjdeme opäť naplno.“