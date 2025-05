Slovenské volejbalistky vstúpili do turnaja úspešne

Kozani 31. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky úspešne vstúpili do tohtoročnej Zlatej Európskej ligy. V sobotnom zápase v gréckom Kozani si poradili s Chorvátkami 3:1 na sety. V nedeľu ich čaká duel proti domácemu výberu.



Chorvátky vstúpili do zápasu lepšie a vybudovali si náskok 2:0. Slovenkám sa podarilo v neskoršej fáze vyrovnať. Postupne nabaľovali vedenie až napokon vyhrali prvý set 25:22.



Druhý set začali lepšie Slovenky, v úvode si zaistili mierny náskok. Ich súperky však rýchlo reagovali a vyrovnali skóre na 3:3. V ďalšej časti setu Slovenky držali mierny náskok ale ich súperky napokon vyrovnali a otočili set vo svoj prospech 25:21.



V treťom sete sa zverenkám Michala Mašeka darilo kontrolovať priebeh hry a kvalitnou obranou nedovolili Chorvátkam výraznejšie sa priblížiť. V závere setu Šepelová a Šunderliková vypracovali náskok, vďaka ktorému Slovenky vyhrali 25:20 a šli opäť do vedenia v zápase.



Štvrtý set priniesol dominanciu Sloveniek, darilo sa im kontrolovať celý priebeh, súperky držali pod tlakom. Napokon ho vyhrali 25:17.







Zlatá Európska liga žien 2025:



SLOVENSKO - Chorvátsko 3:1 (22, -21, 20, 17)



107 min, Rozhodovali: Mylonakis (Gr.), Feshti (Alb.)







tabuľka:



1. Rumunsko 2 2 0 6:0 6



2. Slovinsko 1 1 0 3:0 3



3. SLOVENSKO 1 1 0 3:1 3



4. Ukrajina 1 1 0 3:1 3



5. Španielsko 2 1 1 4:3 3



6. Chorvátsko 2 1 1 4:4 3



7. Maďarsko 2 1 1 3:3 3



8. Švédsko Ž 2 1 1 3:4 3



9. Grécko 1 0 1 1:3 0



10. Azerbajdžan 1 0 1 0:3 0



11. Čierna Hora 1 0 1 0:3 0



12. Portugalsko 2 0 2 1:6 0







ďalšie výsledky:



Slovinsko - Maďarsko 3:0 (17, 14, 17)



Švédsko - Rumunsko 0:3 (-18, -17, -18)



Ukrajina - Španielsko 3:1 (16, -20, 16, 15)







Ďalší program SR:



Slovensko – Grécko (1. júna 18.00 h SELČ)