Slovenské volejbalistky vyhrali v Nitre nad Maďarskom

Prípravný zápas pred ME žien - Nitra (piatok):



Slovensko - Maďarsko 3:1 (26, 21, -23, 20)



Zápas trval 100 minút. Rozhodovali: Kováč a Moravčík, 150 divákov.



SR: B. Koseková 4, Radosová 16, Hrončeková 11, Palgutová 17, Kostelanská 12, Herelová 13, libero Španková. Tréner: M. Fenoglio.



Maďarsko: Sandorová 9, Nagyová 5, Némethová 9, Szakmáryová 12, Pekáriková 14, Tálasová 3, libero Molcsányová (Töröková 3, Bleicherová 0, Gymesová 1). Tréner: J. de Brandt.

Nitra 2. augusta (TASR) - Presne tri týždne pred začiatkom majstrovstiev Európy v Bratislave odohrali slovenské volejbalové reprezentantky ďalší prípravný duel. Zverenkyne Marca Fenoglia vyhrali v Nitre nad ďalším spoluorganizátorom šampionátu Maďarskom 3:1 a v 23. vzájomnom súboji dosiahli dvanáste víťazstvo. Obaja súperi sa stretnú pod Zoborom aj v sobotu o 15.00 h.Slovenky mali výborný vstup do zápasu, keď sa ujali vedenia 11:3. Domáce volejbalistky dobre podávali aj bránili v poli a až do koncovky mali set pod kontrolou. Maďarky však znížili z 15:21 na 18:21 a v závere dokonca za stavu 20:24 vymazali štyri setbaly domácich. Slovenky napokon vyhrali úvodný set tesne 28:26.V druhom sete prehrávali Slovenky 10:13, ale vyrovnali na 15:15. Následne po ese Radosovej a troch ďalších úspešných výmenách už viedli 20:16. Koncovku tentokrát zvládli slovenské volejbalistky pohodlnejšie, set vyhrali 25:21 a dostali sa do vedenia 2:0.Tretí set začali Slovenky výborne a po Palgutovej útoku vyhrávali 11:6. V druhej polovici setu vyhrávali Slovenky 19:14, ale po sérii chýb sa náskok scvrkol na bod (19:18). V koncovke hosťujúce hráčky vyrovnali na 22:22 a napokon vyhrali set 25:23.Vo štvrtom sete si slovenské volejbalistky vypracovali vedenie 7:3, ale Maďarky otočili na 9:8. Slovenky zapli a získali náskok späť. Po Kostelanskej útoku a Herelovej bloku vyhrávali 17:12. Záver setu domáce hráčky zvládli, vyhrali ho 25:20 a celý duel 3:1.