Slovenské volejbalistky začali s prípravou, Mašek: Čaká nás veľa práce

Nominácia ženskej volejbalovej reprezentácie na prípravu pre ME2023:



nahrávačky: Barbora Koseková (Terville Florange/Fr.), Lenka Ovečková (Chemik Police/Poľ.), Anna Kohútová (VKP Bratislava)



smečiarky: Karin Palgutová (Paris St. Cloud/Fr.), Mária Žernovičová (Sm´Aesch Pfeffingen/Švaj.), Karolína Fričová (Vasas Budapešť/Maď.), Zuzana Šepeľová (Capital at work BÁO Tchalou Volley/Belg.)



blokárky: Michaela Abrhámová (Saint-Raphaël Var Volley Ball/Fr.), Nina Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Tereza Hrušecká (VK KP Brno/ČR), Katarína Körmendyová (VK UP Olomouc/ČR)



univerzálky: Karin Šunderlíková (VK Prostějov/ČR), Diana Návratová (VKP Bratislava)



liberky: Michaela Pállová (VK Prostějov/ČR), Ema Magdinová (VK Slávia EU Bratislava)







náhradníčky: Skarleta Jančová (TJ Ostrava/ČR), Lucia Herdová (Dukla Liberec/ČR), Ema Smiešková, Nina Dreisigová (obe VKP Bratislava), Simona Slivková, Alexandra Fričová (obe VK Slávia EU Bratislava), Deana Valentová (Projekt RD SVF)







realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Bartlomiej Bartodziejski, Adam Kocian (asistenti trénera), Roman Kubš (kondičný tréner), Maciej Mata (fyzioterapeut), Daniel Bruch (skaut), Ján Uhlárik (tímový manažér)

program SR na ME volejbalistiek v Talline:



štvrtok 17. augusta SLOVENSKO - Fínsko 16.00 SELČ



piatok 18. augusta SLOVENSKO – Holandsko 16.00



sobota 19. augusta SLOVENSKO – Španielsko 15.00



pondelok 21. augusta SLOVENSKO – Francúzsko 16.00



utorok 22. augusta SLOVENSKO – Estónsko 19.00

Liptovský Ján 4. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky v utorok odštartovali v Liptovskom Jáne záverečnú časť prípravy pred augustovými majstrovstvami Európy. Trénerovi Michalovi Mašekovi sa hlásilo všetkých pätnásť nominovaných hráčok.V porovnaní so Zlatou Európskou ligou pribudli do slovenského tímu štyri volejbalistky – nahrávačka Lenka Ovečková, smečiarky Karin Palgutová s Máriou Žernovičová a blokárka Nina Herelová. Smečiarka Nikola Radosová vynechá pre zranenie kolena aj druhú časť reprezentačnej sezóny vrátane európskeho šampionátu.uviedol pre portál svf.sk tréner slovenskej reprezentácie Michal Mašek, ktorému bude robiť asistenta Adam Kocian. Doterajší asistent Michal Matušov sa pripravuje s českým Prostějovom na novú sezónu.Slovenky sa predstavili v máji a júni v Zlatej Európskej lige. Postupne odohrali v B-skupine päť duelov, z ktorých vyhrali dva. Oba triumfy zaznamenali proti Rumunkám, ktoré zdolali v úvode aj závere skupinovej fázy rovnakým výsledkom 3:1. Šesť bodov im však nestačilo na postup do ďalšej fázy, keďže v dvojzápase s postupujúcimi Češkami uhrali iba jediný set a v tabuľke obsadili druhé miesto.dodal Mašek.V slovenskom drese sa opäť predstaví blokárka Nina Herelová, ktorá za Slovensko naposledy nastúpila na domácich majstrovstvách Európy v roku 2019. Na návrat národného tímu sa 29-ročná hráčka nemeckého VC Wiesbaden tešila:Na pozícii kapitánky tímu vystrieda Karolínu Fričovú spomínaná Palgutová, ktorá vynechala prvú časť reprezentačnej sezóny.citovala stránka svf.sk Palgutovú, ktorá sa stala víťazkou ankety Volejbalistka roka 2022.Slovenky v príprave odohrajú zápasy proti Maďarsku (21.-23. júla), Slovinsku (4.-6. augusta) a Belgicku (11.-13.8.). Prvý duel na šampionáte v estónskom Talline ich čaká vo štvrtok 17. augusta o 16.00 ho proti Fínsku.