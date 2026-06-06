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Slovenské volejbalistky zdolali Islanďanky a zatiaľ sú bez straty setu
Po piatkovom víťazstve vo Schwechate nad domácimi Rakúšankami 3:0 zdolali zverenky Martina Volpiniho aj Island 3:0 a zatiaľ tak nestratili ani set.
Autor TASR
Schwechat 6. júna (TASR) - Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Schwechate nad domácimi Rakúšankami 3:0 zdolali zverenky Martina Volpiniho aj Island 3:0 a zatiaľ tak nestratili ani set.
volejbal ženy - Európska liga:
Island - Slovensko 0:3 (-10, -15, -19)
64 minút, rozhodovali: Cambre (Bel.) a Troyon (Švajč.)
ďalší program Sloveniek v EL:
12. - 14. júna, 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Izrael
Slovensko - Fínsko
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko
volejbal ženy - Európska liga:
Island - Slovensko 0:3 (-10, -15, -19)
64 minút, rozhodovali: Cambre (Bel.) a Troyon (Švajč.)
ďalší program Sloveniek v EL:
12. - 14. júna, 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Izrael
Slovensko - Fínsko
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko