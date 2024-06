Slovenské volejbalistky zdolali Slovinky 3:0

Zlatá európska liga žien /Bratislava/:



SLOVENSKO - Slovinsko 3:0 (21, 27, 22)



Rozhodcovia: Juráček (SR) a Daniil (Cyp.), 98 minút, 1850 divákov



SLOVENSKO: Palgutová 16, Hrušecká 4, Kohútová 1, Šunderlíková 16, Körmendyová 3, Šepeľová 16, liberá Jančová a Magdinová (Fričová 4, Sedláčková, Boledovičová, Smiešková, Herdová, Jelínková). Tréner: M. Mašek



Slovinsko: Pucejlová 6, Lorberová Fijoková 4, Šiftarová 15, Milošičová 5, Planinšecová 7, Halužanová Sagandinová 1, liberá Mazejová a Cikačová (Zdovcová Sporerová, Najdičová 1, Velikonjaová Grbacová, Filipičová, Markovičová 12, Gornjecová Hodniková). Tréner: A. Orefice

tabuľka:



1. Belgicko 6 6 0 18:4 18*



2. Česko 6 5 1 16:5 15*



3. Rumunsko 6 4 2 14:6 12*



4. Švédsko 6 4 2 12:8 11*



----------------------------------



5. Ukrajina 6 4 2 13:9 11



6. Španielsko 6 3 3 12:12 9



7. SLOVENSKO 6 3 3 9:11 9



8. Azerbajdžan 6 2 4 9:12 7



9. Chorvátsko 6 2 4 9:13 7



10. Slovinsko 6 1 5 6:15 4



11. Estónsko 6 1 5 4:16 3



----------------------------------



12. Rakúsko 6 1 5 6:17 2**



Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky uspeli vo svojom šiestom vystúpení v tohtoročnej Zlatej európskej lige. V nedeľnom zápase zdolali v Bratislave Slovinky 3:0. Pred týmto duelom už nemali šancu postúpiť na turnaj Final Four, v tabuľke skončili na 7. mieste s deviatimi bodmi.Slovinkám vyšiel úvod prvého setu, premenili hneď prvý brejk a neskôr viedli 7:3. Slovenky však potom zlepšili servis, súperky zatlačili a otočili skóre na 11:8. Lepšie sa im darilo napokon aj v koncovke a prvý set získali v pomere 25:21.V druhom sa oba tímy naťahovali o každý bod, v jeho polovici prišla šnúra Sloveniek. Za stavu 14:11 si držali náskok, no Slovinky v koncovke zdramatizovali set a napokon z toho bola dráma. Tú však napokon opäť zvládli lepšie zverenky Michala Mašeka a triumfovali 29:27.Aj úvod tretieho setu vyšiel lepšie slovinským hráčkam. Viedli už 10:14, no potom prišiel obrat. Slovenky za stavu 16:16 získali dve lopty za sebou, potom opäť súperky vyrovnali na 21:21. V koncovke sa však opäť prejavila vyššia kvalita na strane Slovenska.Michal Mašek, tréner SR:Karin Šunderlíková, univerzálka SR:Karin Palgutová, kapitánka SR:* - postup na turnaj Final Four** - zostup do Striebornej európskej ligy/zápasy, víťazstvá, prehry, skóre, body/