Slovenské volejbalistky zdolali Ukrajinky aj v 2. prípravnom stretnutí

Prípravný zápas v Liptovskom Jáne - sobota:



Slovensko - Ukrajina 3:2 (-16, 22, 25, -20, 15)



Rozhodovali: Štěpánek a Niklová, 50 divákov.



Zostava a body SR: K. Fričová 20, Emma Erteltová 4, Jelínková 18, Herdová 17, Smiešková 11, Kohútová 5, liberka Magdinová (S. Slivková 0, Boldocká 3).





Liptovský Ján 27. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky uspeli aj v druhom prípravnom zápase s Ukrajinou v Liptovskom Jáne, keď v sobotu zvíťazili 3:2. Duel bol súčasťou prípravy pred MS v Thajsku (22. augusta - 7. septembra). Tretí zápas bol na programe v nedeľu o 11.00 h.Slovenky po sústredení v Liptovskom Jáne zamieria do Šamorína, následne ich čaká presun do Grécka, ktoré bude dejiskom ich prípravných zápasov proti domácemu tímu a Mexiku. Do Thajska odletia 15. augusta.Michal Mašek, tréner Slovenska:Karolína Fričová, smečiarka Slovenska: „