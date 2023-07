Slovenské volejbalistky zdolali v prvom prípravnom zápase Maďarsko 3:1

Prípravné stretnutie - sumár:



SLOVENSKO – Maďarsko 3:1 (13, -22, 14, 20)

Slovensko: Šepeľová 8, Hrušecká 11, Šunderlíková 23, Žernovičová 8, Abrhámová 14, Koseková 1, liberka Magdinová (Ovečková 3, Fričová 6, Körmendyová 4)



Liptovský Ján 21. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky vyhrali v piatkovom prípravnom zápase pred ME nad Maďarskom 3:1. Bol to pre ne prvý z troch duelov proti tomuto súperovi, ďalší je na programe v sobotu o 17.00 h. Slovenská volejbalová federácia o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.V prvom sete boli Slovenky dominantné a súperkám dovolili uhrať len 13 bodov. Druhý vyhrali Maďarky a v treťom dejstve domáce volejbalistky opäť dominovali. Štvrté dejstvo bolo takisto v ich réžii, a tak duel doviedli do víťazného konca.Majstrovstvá Európy sú na programe od 15. augusta. Slovenky odohrajú základnú fázu v Talline a narazia na domáce Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko. V prípade postupu do vyraďovacej fázy si zahrajú vo Florencii, od semifinále v Bruseli. Pre Slovensko to bude tretia účasť na podujatí za sebou a šiesta celkovo, doposiaľ najlepší výsledok dosiahlo pri premiére v roku 2003, keď obsadilo deviate miesto.